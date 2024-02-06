К слову, это уже в десятый раз народные депутаты поддерживают решение о продлении всеобщей мобилизации. На заседании также продлили действие военного положения в Украине.
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Что известно о продлении всеобщей мобилизации
Как сообщил нардеп Железняк, за продление всеобщей мобилизации проголосовало 323 политика.
Рада утвердила Указ Президента (№10457) о продлении мобилизации. Сроки тоже: 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно до 13 мая 2024 года,
– сообщил нардеп.
Рада продлила всеобщую мобилизацию / Фото Ярослав Железняк
Правительство продлило и действие военного положения
Железняк сообщил, что ВР также утвердила указ президента № 10456 о продлении действия военного положения. За соответствующее решение проголосовали 335 нардепов.
Рада продлила военное положение /Фото Ярослав Железняк
Военное положение, как и всеобщую мобилизацию продлили на 90 суток – до 13 мая 2024 года.
Что этому предшествовало
- Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля внес в Верховную Раду инициативу о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Он предложил продлить всеобщую мобилизацию и военное положение на 90 дней – то есть до 14 мая 2024 года.
- Уже 6 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал продление действия военного положения и всеобщей мобилизации и рекомендовал продлить действие указов 10457 и 10456 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
- Впервые решение о военном положении и всеобщей мобилизации было принято с начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года.