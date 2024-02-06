К слову, это уже в десятый раз народные депутаты поддерживают решение о продлении всеобщей мобилизации. На заседании также продлили действие военного положения в Украине.

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Что известно о продлении всеобщей мобилизации

Как сообщил нардеп Железняк, за продление всеобщей мобилизации проголосовало 323 политика.

Рада утвердила Указ Президента (№10457) о продлении мобилизации. Сроки тоже: 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно до 13 мая 2024 года,

– сообщил нардеп.



Рада продлила всеобщую мобилизацию / Фото Ярослав Железняк

Правительство продлило и действие военного положения

Железняк сообщил, что ВР также утвердила указ президента № 10456 о продлении действия военного положения. За соответствующее решение проголосовали 335 нардепов.



Рада продлила военное положение /Фото Ярослав Железняк

Военное положение, как и всеобщую мобилизацию продлили на 90 суток – до 13 мая 2024 года.

Что этому предшествовало