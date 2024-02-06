До слова, це вже вдесяте народні депутати підтримують рішення про продовження загальної мобілізації. На засіданні також продовжили дію воєнного стану в Україні.

До теми Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

Що відомо про продовження загальної мобілізації

Як повідомив нардеп Железняк, за продовження загальної мобілізації проголосувало 323 політики.

Рада затвердила Указ Президента (№10457) про продовження мобілізації. Строки теж: 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року,

– повідомив нардеп.



Рада продовжила загальну мобілізацію / Фото Ярослав Железняк

Уряд продовжив і дію воєнного стану

Железняк повідомив, що ВР також затвердила Указ Президента № 10456 про продовження дії воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 335 нардепів.



Рада продовжила воєнний стан /Фото Ярослав Железняк

Воєнний стан, як і загальну мобілізацію продовжили на 90 діб – до 13 травня 2024 року.

Що цьому передувало