До слова, це вже вдесяте народні депутати підтримують рішення про продовження загальної мобілізації. На засіданні також продовжили дію воєнного стану в Україні.
До теми Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024
Що відомо про продовження загальної мобілізації
Як повідомив нардеп Железняк, за продовження загальної мобілізації проголосувало 323 політики.
Рада затвердила Указ Президента (№10457) про продовження мобілізації. Строки теж: 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року,
– повідомив нардеп.
Рада продовжила загальну мобілізацію / Фото Ярослав Железняк
Уряд продовжив і дію воєнного стану
Железняк повідомив, що ВР також затвердила Указ Президента № 10456 про продовження дії воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 335 нардепів.
Рада продовжила воєнний стан /Фото Ярослав Железняк
Воєнний стан, як і загальну мобілізацію продовжили на 90 діб – до 13 травня 2024 року.
Що цьому передувало
- Президент України Володимир Зеленський 5 лютого вніс у Верховну Раду ініціативу про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Він запропонував продовжити загальну мобілізацію та воєнний стан на 90 днів – тобто до 14 травня 2024 року.
- Вже 6 лютого Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації та рекомендував продовжити дію указів 10457 та 10456 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.
- Вперше рішення про воєнний стан та загальну мобілізацію було ухвалене від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року.