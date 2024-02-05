У п'ятницю, 5 лютого, про це стало відомо. Зазначимо, що термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого 2024 року.

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Продовження мобілізації в воєнного стану

Голова нашої держави президент пропонує продовжити і мобілізацію, і воєнний стан на 90 днів – тобто до 14 травня 2024 року.

Важливо, що це буде уже десяте продовження воєнного стану та загальної військової мобілізації на 90 днів від початку широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року.

У всіх попередніх восьми випадках відповідні законопроєкти Верховна Рада ухвалювала за поданням глави держави:

24 лютого 2022 року;

15 березня 2022 року;

21 квітня 2022 року;

15 серпня 2022 року

16 листопада 2022 року;

7 лютого 2023 року;

2 травня 2023 року;

27 липня 2023 року;

8 листопада 2023 року.

Очевидно, воєнний стан та мобілізація триватимуть до тих пір, допоки будуть активні бойові дії, а російські окупанти обстрілюватимуть цивільні міста, наражаючи на небезпеку людей. Лише перемога над ворогом може принести мир в нашу державу та Європу.