У п'ятницю, 5 лютого, про це стало відомо. Зазначимо, що термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого 2024 року.
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Продовження мобілізації в воєнного стану
Голова нашої держави президент пропонує продовжити і мобілізацію, і воєнний стан на 90 днів – тобто до 14 травня 2024 року.
Важливо, що це буде уже десяте продовження воєнного стану та загальної військової мобілізації на 90 днів від початку широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року.
У всіх попередніх восьми випадках відповідні законопроєкти Верховна Рада ухвалювала за поданням глави держави:
- 24 лютого 2022 року;
- 15 березня 2022 року;
- 21 квітня 2022 року;
- 15 серпня 2022 року
- 16 листопада 2022 року;
- 7 лютого 2023 року;
- 2 травня 2023 року;
- 27 липня 2023 року;
- 8 листопада 2023 року.