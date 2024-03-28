Чтобы получить отсрочку, военнообязанному необходимо доказать, что кроме него нет других лиц, которые по закону должны и могут содержать лицо с инвалидностью.
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Человека с инвалидностью могут содержать:
- муж лица с инвалидностью;
- совершеннолетние трудоспособные дети;
- родители.
К примеру, если у матери инвалидность и военнообязанный сын, ему нужно доказать, что мужа у нее нет, как и нет других детей. Что касается родителей, то необходимо доказать, что они пенсионеры, то есть нетрудоспособны, следовательно не могут и не обязаны содержать ее.
Как оформить уход за человеком с инвалидностью II группы
Для оформления постоянного ухода за лицом нужно сначала получить медицинскую справку от его семейного врача. В ней должно быть указано, что лицо нуждается в постоянном уходе.
Адвокат Роман Сулик рассказал, что эта справка должна быть оформлена специально для нужд социальных служб.
В общем, процесс оформления ухода за человеком с инвалидностью II группы является менее сложным, по сравнению с процедурой опекунства, поскольку не требует судебного признания лица недееспособным,
– объясняет юрист.
После этого необходимо подать заявление в соответствующий орган социальной защиты для официального оформления ухода.
Какие документы необходимы для оформления
Перечень документов для оформления ухода включает:
- Заявление о желании осуществлять постоянный уход за определенным лицом.
- Паспорта заявителя и лица, за которым планируется уход (оригиналы и копии).
- Медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья заявителя для осуществления ухода.
- Документы, подтверждающие регистрацию места жительства заявителя.
- Документы, удостоверяющие право собственности на имущество или право пользования им.
- Справку от врачебной комиссии о необходимости лица в уходе по состоянию его здоровья.
- В случае, когда лицо является дееспособным и может осознавать свои действия, нужно получить его согласие на уход.
"Ограниченно годные" должны пройти повторный медицинский осмотр
- Военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны пройти повторный медицинский осмотр, ведь Верховная Рада Украины отменила такое понятие. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
- Она отметила, что те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно годные", пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такое заключение. Калмыкова добавила, что, мол, такие изменения облегчат жизнь десяткам тысяч людей.
- По ее словам, сами военные и их родные просили урегулировать этот вопрос.