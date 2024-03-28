Чтобы получить отсрочку, военнообязанному необходимо доказать, что кроме него нет других лиц, которые по закону должны и могут содержать лицо с инвалидностью.

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Человека с инвалидностью могут содержать:

муж лица с инвалидностью;

совершеннолетние трудоспособные дети;

родители.

К примеру, если у матери инвалидность и военнообязанный сын, ему нужно доказать, что мужа у нее нет, как и нет других детей. Что касается родителей, то необходимо доказать, что они пенсионеры, то есть нетрудоспособны, следовательно не могут и не обязаны содержать ее.

Как оформить уход за человеком с инвалидностью II группы

Для оформления постоянного ухода за лицом нужно сначала получить медицинскую справку от его семейного врача. В ней должно быть указано, что лицо нуждается в постоянном уходе.

Адвокат Роман Сулик рассказал, что эта справка должна быть оформлена специально для нужд социальных служб.

В общем, процесс оформления ухода за человеком с инвалидностью II группы является менее сложным, по сравнению с процедурой опекунства, поскольку не требует судебного признания лица недееспособным,

– объясняет юрист.

После этого необходимо подать заявление в соответствующий орган социальной защиты для официального оформления ухода.

Какие документы необходимы для оформления

Перечень документов для оформления ухода включает:

Заявление о желании осуществлять постоянный уход за определенным лицом.

Паспорта заявителя и лица, за которым планируется уход (оригиналы и копии).

Медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья заявителя для осуществления ухода.

Документы, подтверждающие регистрацию места жительства заявителя.

Документы, удостоверяющие право собственности на имущество или право пользования им.

Справку от врачебной комиссии о необходимости лица в уходе по состоянию его здоровья.

В случае, когда лицо является дееспособным и может осознавать свои действия, нужно получить его согласие на уход.

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