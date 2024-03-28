Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаному необхідно довести, що крім нього немає інших осіб, які за законом повинні та можуть утримувати особу з інвалідністю.
Читайте також Зеленський відповів, чи мобілізують випускників перед вступом на магістратуру або аспірантуру:
Особу з інвалідністю можуть утримувати:
- чоловік особи з інвалідністю;
- повнолітні працездатні діти;
- батьки.
До прикладу, якщо у матері інвалідність і військовозобов'язаний син, йому потрібно довести, що чоловіка у неї немає, як і немає інших дітей. Що стосується батьків, то необхідно довести, що вони пенсіонери, тобто непрацездатні, отже не можуть і не зобов'язані утримувати її.
Як оформити догляд за людиною з інвалідністю II групи
Для оформлення постійного догляду за особою потрібно спочатку отримати медичну довідку від її сімейного лікаря. У ній має бути зазначено, що особа потребує постійного догляду.
Адвокат Роман Сулик розповів, що ця довідка має бути оформлена спеціально для потреб соціальних служб.
Загалом, процес оформлення догляду за людиною з інвалідністю II групи є менш складним, порівняно з процедурою опікунства, оскільки не потребує судового визнання особи недієздатною,
– пояснює юрист.
Після цього необхідно подати заяву до відповідного органу соціального захисту для офіційного оформлення догляду.
Які документи необхідні для оформлення
Перелік документів для оформлення догляду включає:
- Заяву про бажання здійснювати постійний догляд за визначеною особою.
- Паспорти заявника та особи, за якою планується догляд (оригінали та копії).
- Медичну довідку, що підтверджує стан здоров’я заявника для здійснення догляду.
- Документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання заявника.
- Документи, що засвідчують право власності на майно або право користування ним.
- Довідку від лікарської комісії про потребу особи у догляді через стан її здоров’я.
- У разі, коли особа є дієздатною та може усвідомлювати свої дії, потрібно отримати її згоду на догляд.
"Обмежено придатні" мають пройти повторний медичний огляд
- Військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, мають пройти повторний медичний огляд, адже Верховна Рада України скасувала таке поняття. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
- Вона зазначила, що ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок. Калмикова додала, що, мовляв, такі зміни полегшать життя десяткам тисяч людей.
- За її словами, самі військові та їхні рідні просили врегулювати це питання.