Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаному необхідно довести, що крім нього немає інших осіб, які за законом повинні та можуть утримувати особу з інвалідністю.

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Особу з інвалідністю можуть утримувати:

чоловік особи з інвалідністю;

повнолітні працездатні діти;

батьки.

До прикладу, якщо у матері інвалідність і військовозобов'язаний син, йому потрібно довести, що чоловіка у неї немає, як і немає інших дітей. Що стосується батьків, то необхідно довести, що вони пенсіонери, тобто непрацездатні, отже не можуть і не зобов'язані утримувати її.

Як оформити догляд за людиною з інвалідністю II групи

Для оформлення постійного догляду за особою потрібно спочатку отримати медичну довідку від її сімейного лікаря. У ній має бути зазначено, що особа потребує постійного догляду.

Адвокат Роман Сулик розповів, що ця довідка має бути оформлена спеціально для потреб соціальних служб.

Загалом, процес оформлення догляду за людиною з інвалідністю II групи є менш складним, порівняно з процедурою опікунства, оскільки не потребує судового визнання особи недієздатною,

– пояснює юрист.

Після цього необхідно подати заяву до відповідного органу соціального захисту для офіційного оформлення догляду.

Які документи необхідні для оформлення

Перелік документів для оформлення догляду включає:

Заяву про бажання здійснювати постійний догляд за визначеною особою.

Паспорти заявника та особи, за якою планується догляд (оригінали та копії).

Медичну довідку, що підтверджує стан здоров’я заявника для здійснення догляду.

Документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання заявника.

Документи, що засвідчують право власності на майно або право користування ним.

Довідку від лікарської комісії про потребу особи у догляді через стан її здоров’я.

У разі, коли особа є дієздатною та може усвідомлювати свої дії, потрібно отримати її згоду на догляд.

"Обмежено придатні" мають пройти повторний медичний огляд