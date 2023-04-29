Цілеспрямована операція: чому почали говорити про зменшення допомоги Україні

У західних ЗМІ з'являються публікації про те, що коли Україна проведе контрнаступ, потім їй нібито доведеться сідати за стіл переговорів з Росією. А також натякають, що військову допомогу нам надаватимуть у меншому обсязі.

Про це 24 Каналу розповів публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він зауважив, що ці наративи останнім часом постійно з'являються в провідних західних виданнях. І синхронність цієї психологічної атаки не залишає сумнівів, що вона проводиться з одного політичного центру.

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Трамп опинився в меншості

Піонтковський наголосив, що цей наратив так званої "якісної преси" – цілеспрямована операція.

Це ініціатива лівого крила Демократичної партії США. І це відбувається на тлі дуже успішних для України змін всередині Республіканській партії,

– зазначив він.

Нещодавно республіканці внесли проєкт закону, в якому наголошується на повному виведенні російських окупаційних військ з території України та відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Публіцист відзначив, що це буде законом Сполучених Штатів.

Група Трампа опинилася у меншості в Республіканській партії. Але вони вже не приховують, що є прямою агентурою Кремля. Адже Трамп заявляє, якби був президентом, то зупинив війну за 24 години, домовившись з Путіним та віддавши йому половину території України,

– підкреслив співрозмовник.

Проте більшість республіканського істеблішменту зайняло іншу позицію. Вони вирішили проводити виборчу кампанію проти Джозефа Байдена, звинувачуючи його у недостатній підтримці України.

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Особисте питання Байдена

"Зараз загрозу для України представляє не Трамп, який стає все більше маргінальним у своєму вислуговуванні перед Путіним, а крило Демократичної партії, яка завжди скептично ставилась до підтримки України. Але неприємним є ще й той факт, що її підтримує одна частина Адміністрації президента США", – зауважив Піонтковський.

Він пояснив, що в Адміністрації з одного боку є позиція Блінкена та Остіна, які підтримують беззаперечну перемогу України та максимальне ослаблення Росії. А є група Саллівана з його лукавою формулою "не поразки України".

Нова позиція Республіканської партії посилює українську підтримку всередині адміністрації Байдена. Суперечливе для багатьох рішення Байдена йти на другий термін президентства, також грає на користь Києва,

– припустив публіцист.

На його думку, тепер успіх контрнаступу України стає особистим питання Байдена. Адже в політиці завжди особисті мотиви грають величезну роль. Якщо український наступ не матиме успіху, Байдена буде громити Республіканська партія за недостатню підтримку Зеленського. Він впевнений, що тоді це буде політичний провал чинного президента.

"Саме тому Байден буде більш сприймати голос проукраїнського крила демократів, і водночас буде ігнорувати побоювання людей навколо Саллівана, які й ініціювали цю інформаційну компанію у світових ліберальних ЗМІ", – наголосив Андрій Піонтковський.

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