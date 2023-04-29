Целенаправленная операция: почему заговорили об уменьшении помощи Украине

В западных СМИ появляются публикации о том, что когда Украина проведет контрнаступление, потом ей вроде бы придется садиться за стол переговоров с Россией. А также намекают, что военную помощь нам будут оказывать в меньшем объеме.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он отметил, что эти нарративы в последнее время постоянно появляются в ведущих западных изданиях. И синхронность этой психологической атаки не оставляет сомнений, что она производится из одного политического центра.

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Трамп оказался в меньшинстве

Пионтковский подчеркнул, что этот нарратив так называемой "качественной печати" - целенаправленная операция.

Это инициатива левого крыла Демократической партии США. И это происходит на фоне очень успешных для Украины изменений внутри Республиканской партии,

– отметил он.

Недавно республиканцы внесли проект закона, в котором отмечается полное выведение российских оккупационных войск с территории Украины и восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Публицист отметил, что это будет закон Соединенных Штатов.

Группа Трампа оказалась в меньшинстве в Республиканской партии. Но они уже не скрывают, являются что прямой агентурой Кремля. Ведь Трамп заявляет, что если бы был президентом, то остановил войну за 24 часа, договорившись с Путиным и отдав ему половину территории Украины,

– подчеркнул собеседник.

Однако большинство республиканского истеблишмента заняло другую позицию. Они решили проводить избирательную кампанию против Джозефа Байдена, обвиняя его в недостаточной поддержке Украины.

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Личный вопрос Байдена

"Сейчас угрозу для Украины представляет не Трамп, который становится все более маргинальным в своем выслуживании перед Путиным, а крыло Демократической партии, которая всегда скептически относилась к поддержке Украины. Но неприятен еще и тот факт, что ее поддерживает одна часть Администрации президента США" , – заметил Пионтковский.

Он пояснил, что у Администрации с одной стороны есть позиция Блинкена и Остина, которые поддерживают безоговорочную победу Украины и максимальное ослабление России. А есть группа Салливана с его лукавой формулой "не поражения Украины".

Новая позиция Республиканской партии усиливает украинскую поддержку внутри администрации Байдена. Противоречивое для многих решение Байдена идти на второй срок президентства, также играет в пользу Киева,

– предположил публицист.

По его мнению, теперь успех контрнаступления Украины становится личным вопросом Байдена. Ведь в политике всегда личные мотивы играют огромную роль. Если украинское наступление не будет успешным, Байдена будет громить Республиканская партия за недостаточную поддержку Зеленского. Он уверен, что тогда это будет политический провал действующего президента.

"Именно поэтому Байден будет больше воспринимать голос проукраинского крыла демократов, и в то же время будет игнорировать опасения людей вокруг Салливана, которые и инициировали эту информационную компанию в мировых либеральных СМИ", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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