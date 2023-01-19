Глава Комитета по иностранным делам Конгресса США и член Республиканской партии Майкл Маккол призвал власти США и Германии предоставить Украине мощные танки и ракеты. К его заявлению присоединился глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. Соответствующее обращение было опубликовано в среду, 18 января.
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США и ФРГ должны быть более решительными
Собственно, оба высокопоставленных чиновника призвали Байдена и Шольца последовать примеру британских и восточноевропейских союзников нашего государства, которые уже передали Вооруженным Силам немалое количество единиц военной техники и артиллерии.
Пора для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников: танки Leopard-2, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть переданы без промедления,
– говорится в документе.
В то же время там отмечено, что затягивание передачи Украине ЗРК Stinger и отказ от санкций против Nord Stream 2 не смогли предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину. Чиновники акцентировали на том, что теперь украинцы расплачиваются своими жизнями из-за долгой реакции Запада на просьбу о помощи.
Вашингтон не спешит предоставлять нашему государству танки Abrams
- Недавно американское издание Politiko опубликовало материал, в котором отметило, что уже в эту пятницу – то есть 20 января – в Белом доме могут объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи нашему государству.
- Аналитики написали, что США могут передать Вооруженным Силам боевые бронированные машины Stryker, ракеты GLSDB, однако не факт, что мощные танки М1 Abrams.
- Ссылаясь на свои источники во власти, в СМИ объяснили это тем, что американские чиновники опасаются того, что при перевозке танков могут возникнуть определенные проблемы. В то же время, там предположили, что украинские военные не знают, как обслуживать и ремонтировать такую военную технику.
- Следует также сказать, что эта новость появилась на фоне известия о том, что Великобритания предоставит Киеву боевые танки Challenger 2 в количестве 14 единиц – или одной эскадрильи.