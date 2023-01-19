Голова Комітету з питань закордонних справ Конгресу США та член Республіканської партії Майкл Маккол закликав владу США та Німеччини надати Україні потужні танки та ракети. До його заяви приєднався очільник Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс. Відповідне звернення було опубліковано у середу, 18 січня.

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США та ФРН повинні бути більш рішучими

Власне, обоє високопоставлених чиновників закликали Байдена й Шольца наслідувати приклад британських та східноєвропейських союзників нашої держави, які уже передали Збройним Силам немалу кількість одиниць військової техніки та артилерії.

Настав час для урядів Байдена й Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників: танки Leopard-2, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути передані без зволікань,

– йдеться в документі.

Водночас там зазначено, що затягування передачі Україні ЗРК Stinger та відмова від санкцій проти Nord Stream 2 не змогли запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Чиновники закцентували на тому, що тепер українці розплачуються своїми життями через довгу реакцію Заходу на прохання про допомогу.

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