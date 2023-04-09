В то же время, сейчас в рядах республиканцев происходят очень позитивные процессы относительно их отношения к Украине. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Трамп атаковал Байдена

В ходе избирательной кампании логика любой оппозиционной партии атаковать действующую власть. В частности, по одному из центральных вопросов – помощи Украине.

Дональд Трамп и его поклонники атаковали Байден за то, что он своей поддержкой Украины "ведет мир к Третьей мировой ядерной войне". Мол, он тратит на Украину миллиарды долларов в то время, как в США бушует инфляция,

– объяснил Пионтковский.

Сторонники Трампа считают, если бы он стал президентом США, то "за 24 часа остановил бы войну, отдав России часть территорий Украины". По мнению Трампа, эти территории "населены русскоговорящим населением".

Андрей Пионтковский о том, как к Украине относятся политики США: смотрите видео

Очень удачная ситуация для Украины

"Иную позицию имеет республиканец, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол. Он резкий противник путинской системы и сторонник Украины. Между его точкой зрения и Трампа долгое время шло соперничество. Но оно закончилось", - заметил российский публицист.

В настоящее время руководство Республиканской партии приняло решение атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис, который, скорее всего, будет участвовать в президентских выборах, еще две недели назад сделал неудачное заявление. Мол, война России против Украины "не имеет решительного значения для безопасности США",

– заметил Пионтковский.

Теперь он почти каждый день доказывает, что его неверно поняли. Отмечает, что "Путин является военным преступником, сидящим на бензоколонке и шантажирующим весь мир ядерной бомбой".

"В этой связи обострилась позиция демократов. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркивает, что не может быть никаких переговоров с Путиным. Нужна только победа Украины и полный вывод оккупационных войск с ее территории", – подчеркнул собеседник.

Андрей Пионтковский отметил, что для Украины сложилась очень удачная ситуация. Демократическая и республиканская партии во время избирательной кампании соревнуются, кто из них больший друг Украины и кто желает ей больше помочь.

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