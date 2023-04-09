Водночас зараз серед республіканців відбуваються дуже позитивні процеси щодо їхнього ставлення до України. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Темні конячки Америки: чи варто Україні боятися республіканців і виборів у США

Трамп атакував Байдена

Під час виборчої кампанії логіка будь-якої опозиційної партії атакувати чинну владу. Зокрема з одного із центральних питань – допомоги Україні.

Дональд Трамп і його прихильники атакували Байден за те, що він своєю підтримкою України "веде світ до Третьої світової ядерної війни". Мовляв, він витрачає на Україну мільярди доларів у той час, як в США вирує інфляція,

– пояснив Піонтковський.

Прихильники Трампа вважають, якби він став президентом США, то "за 24 години зупинив би війну, віддавши Росії частку територій України". На думку Трампа, ці території "населені російськомовним населенням".

Андрій Піонтковський про ставлення політиків США до України: дивіться відео

Дуже вдала ситуація для України

"Іншу позицію має республіканець, голова Комітету з іноземних справ Палати представників Майкл Маккол. Він різкий противник путінської системи та прихильник України. Між його точкою зору та Трампа тривалий час йшлося суперництво. Але воно скінчилось", – зауважив російський публіцист.

Зараз керівництво Республіканської партії ухвалило рішення атакувати Байдена за недостатню підтримку України.

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс, який скоріш за все буде брати участь у президентських виборах, ще два тижні тому зробив невдалу заяву. Мовляв, війна Росії проти України "не має рішучого значення для безпеки США",

– зауважив Піонтковський.

Тепер він майже не кожного дня доводить, що його невірно зрозуміли. Наголошує, що "Путін є військовим злочинцем, який сидить на бензоколонці і шантажує весь світ ядерною бомбою".

"У зв'язку з цим загострилась позиція демократів. Держсекретар Ентоні Блінкен наголошує, що не може бути жодних перемовин з Путіним. Потрібна лише перемога України і повний вивід окупаційних військ з її території", – підкреслив співрозмовник.

Андрій Піонтковський наголосив, що для України склалась дуже вдала ситуація. Демократична та республіканська партії під час виборчої кампанії змагаються, хто з них більший друг України та хто бажає їй більше допомогти

Більше про заяви республіканців Дональда Трампа та Рона Десантіса щодо України