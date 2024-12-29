Замороження війни в Україні небезпечне для Європи: до чого варто готуватись країнам

Безпека Європи полягає в підтримці України для оборони країн від російської агресії. Якщо ж ЄС цього не усвідомить, то самостійно "зустрінеться" з Росією.

В першу чергу можуть постраждати країни саме Північної Європи. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що європейським політичним лідерам варто набратись рішучості.

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До чого готуватись Європі

За словами керівника Центру, європейські країни повинні усвідомити, що інвестиції в Україну – це інвестиції в їхню безпеку. Однак за однієї умови, якщо Росія буде продовжувати підтримувати активну фазу бойових дій в нашій країні.

Для прикладу, Естонія 0,5% від свого ВВП перераховує Україні щороку. Це приблизно 100 мільйонів євро на рік, хоч цифра невелика, але таке правило мали б успадкувати всі країни ЄС.

Тоді б не стояло питання, чи достатньо Україна має грошей, щоб боронитись від російської агресії. Ці гроші забезпечують безпеку всієї Європи, але поки такого усвідомлення я не бачу,

– наголосив Клочок.

Європа має достатньо грошей, щоб передати Україні для оборони, але не має достатньо політичних рішень, щоб це зробити, особливо на тлі виборчих кампаній, які зараз тривають і будуть тривати в наступному році в європейських країнах.

Цікаво! Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко прокоментував, що ризик гібридної війни у Європі цілком реальний. Тому ЄС зараз буде вживати заходів безпеки та підтримувати Україну, яка виграє час для Європи.

Керівник Центру пояснив, що зміна влади не завжди є успішним кейсом для України, адже пильність та прихильність до нашої держави зменшується.

Для Європи активний виклик полягає в тому, що активні бойові дії на території України можуть бути призупинені й тоді Росія обере для себе інший об'єкт для агресії. Знову ж таки, це будуть країни Північної Європи,

– наголосив Клочок.

До речі, видання Foreign Affairs повідомило, що гарантією безпеки для нашої країни може бути членство в ЄС. Саме тоді Україна зможе скористатися положенням про взаємодопомогу, яке зобов'язує країни-члени ЄС надавати допомогу та підтримку будь-якому члену, який став жертвою збройної агресії.