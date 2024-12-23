Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Росія здатна наробити проблеми Європі через величезний кордон з Фінляндією чи країнами Балтії.

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Демократії протистоять автократіям

Як наголосив Буряченко, гібридні атаки є надзвичайно небезпечними й можуть призвести до внутрішньої дестабілізації. До прикладу, це можуть бути ті ж "зелені чоловічки" в країнах Балтії, як це було у 2014 році в Криму. Або ж пробиття Сувальського коридору через Білорусь.

Є багато загроз для країн ЄС та НАТО. Переконаний, що ЄС зараз робитиме багато чого, щоб підсилити свою безпеку. Будуть переформатовувати прийняття рішень в Євросоюзі. Думатимуть, що робити з НАТО. Чи продовжувати підтримувати НАТО, чи паралельно ще створювати армію ЄС. Так чи інакше маємо розуміти, що старої успішної Європи, яка була соціально орієнтованою, вже може не бути,

– сказав Буряченко.

Їм потрібно покривати якимось коштом свої великі безпекові потреби. І, найімовірніше, це все будуть брати з соціальних виплат. Також в ЄС може початися і внутрішня криза. До прикладу, більшість країн працюватимуть над нейтралізацією ризиків, а деякі будуть підігрівати тій самій Росії.

Ці всі речі з підсилення власної безпеки треба було раніше робити, а не лише сподіватися на США. Чи Європа спізнилася? Важко сказати. Але час втратили. Вони будуть підтримувати Україну, бо ми виграємо для них час. Можливо, навіть погодять формат миротворчого контингенту. Але все одно ця мілітаризація стратегічно не вирішить ситуацію,

– вважає Буряченко.

На його думку, зараз світ потребує нових справедливих "правил гри". Адже протистояння демократій та автократій поступово наближає усіх до Третьої світової війни.