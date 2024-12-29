Замораживание войны в Украине опасно для Европы: к чему стоит готовиться странам

Безопасность Европы заключается в поддержке Украины для обороны стран от российской агрессии. Если же ЕС этого не осознает, то самостоятельно "встретится" с Россией.

В первую очередь могут пострадать страны именно Северной Европы. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что европейским политическим лидерам стоит набраться решимости.

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К чему готовиться Европе

По словам руководителя Центра, европейские страны должны осознать, что инвестиции в Украину – это инвестиции в их безопасность. Однако при одном условии, если Россия будет продолжать поддерживать активную фазу боевых действий в нашей стране.

Для примера, Эстония 0,5% от своего ВВП перечисляет Украине ежегодно. Это примерно 100 миллионов евро в год, хоть цифра небольшая, но такое правило должны были бы унаследовать все страны ЕС.

Тогда бы не стоял вопрос, достаточно ли Украина имеет денег, чтобы защищаться от российской агрессии. Эти деньги обеспечивают безопасность всей Европы, но пока такого осознания я не вижу,

– подчеркнул Клочок.

Европа имеет достаточно денег, чтобы передать Украине для обороны, но не имеет достаточно политических решений, чтобы это сделать, особенно на фоне избирательных кампаний, которые сейчас продолжаются и будут продолжаться в следующем году в европейских странах.

Интересно! Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко прокомментировал, что риск гибридной войны в Европе вполне реален. Поэтому ЕС сейчас будет принимать меры безопасности и поддерживать Украину, которая выигрывает время для Европы.

Руководитель Центра объяснил, что смена власти не всегда является успешным кейсом для Украины, ведь бдительность и приверженность к нашему государству уменьшается.

Для Европы активный вызов заключается в том, что активные боевые действия на территории Украины могут быть приостановлены и тогда Россия выберет для себя другой объект для агрессии. Опять же, это будут страны Северной Европы,

– подчеркнул Клочок.

Кстати, издание Foreign Affairs сообщило, что гарантией безопасности для нашей страны может быть членство в ЕС. Именно тогда Украина сможет воспользоваться положением о взаимопомощи, которое обязывает страны-члены ЕС оказывать помощь и поддержку любому члену, который стал жертвой вооруженной агрессии.