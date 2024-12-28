Він вимагає збільшити її і цьому є ймовірне пояснення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Як Трамп діятиме щодо війни в Україні

Своїм тиском на Європу щодо підтримки України Дональд Трамп, ймовірно, намагається натякнути, що обсяги допомоги від США скоротять.

Також не зникають дискусії навколо переговорів з Росією. У The Washington Post зауважують, що Україна відсвяткувала третє Різдво в умовах повномасштабного вторгнення.

І обіцянка обраного президента Дональда Трампа почати переговори для припинення війни змушує багатьох сумніватися, чи буде четверте,

— пише WP.

Попри свої заяви про припинення війни, Трамп не розповідає, як він змусить диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Однак, як зауважує видання, українські військові не вірять, що очільник Кремля погодиться на мир на тлі того, що росіяни просуваються на фронті, мають певні успіхи та зберігають наступальну ініціативу.

Також у ЗСУ побоюються припинення постачання американської допомоги у випадку, якщо Україні запропонують піти на територіальні поступки, а вона відмовиться.

Так, команда Трампа висувала різні версії замороження лінії фронту в Україні, серед яких відмова України від вступу до НАТО на 20 років, створення демілітаризованої зони на майже 1300 кілометрів або передача Росії близько 20% окупованих українських територій.

Нагадаємо, що невдовзі США відправлять Україні пакет військової допомоги на 1,25 мільярда доларів. Ймовірно, адміністрація Байдена намагається передати Україні якомога більше допомоги до 20 січня.