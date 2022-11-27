Орбан і Ердоган тиснуть на Путіна, – Світан розповів, чому росіяни можуть піти із ЗАЕС

Всі атомні станції під егідою МАГАТЕ, Росатом "взяв під контроль" ЗАЕС після окупації Енергодару. Сам Росатом зараз у процесі укладання договорів і вже розпочав будівництво двох атомних станцій – одна в Угорщині, друга – в Туреччині, 4 реактори.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він також зазначив, що найімовірніше, зараз на Росатом накладуть санкції – звісно, це наслідок війни Росії проти України.

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Вочевидь, Орбан та Ердоган тиснуть на Путіна, щоб він пішов з Запорізької АЕС – це потрібно їм, аби на Росатом не накладали санкції. На цей тиск впливає економічний чинник і політика, безумовно,

– вважає Світан.

На думку експерта, можна припустити, що саме такий тиск здатен примусити росіян вийти із ЗАЕС.

Роман Світан припустив, чи підуть росіяни із ЗАЕС: дивіться відео

Чи будуть росіяни обстрілювати ЗАЕС

Роман Світан каже, що навряд росіяни будуть "працювати" по Запорізькій АЕС, адже після їх виходу там точно залишиться МАГАТЕ. "Я не думаю, що вони будуть обстрілювати станцію – найкращий вихід для них, це просто втекти зі станції", – резюмує він.

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