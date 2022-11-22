Як зазначили аналітики з Інституту з вивчення війни, ворог продовжує робити це цілеспрямовано. Безпосередні атаки по ЗАЕС, а також інформаційні – по Україні, спрямовані на дискредитацію нашої країни.

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Чому Росія так багато говорить про ЗАЕС

Почнімо з кінця, так би мовити. Ворог настільки активно наголошує на можливих радіаційних і ядерних аваріях та катастрофі на ЗАЕС не просто так. На думку укладачів звіту, це може бути частиною російської інформаційної операції. А її мета – підірвати підтримку України Заходом.

Ба більше, окупанти можуть таким чином тиснути на важливість передання контролю на ЗАЕС цілком і повністю у їхні руки. Мовляв, це дозволить уникнути ядерної катастрофи. І якщо план Росії таки вдасться, то це буде хоч і не пряме, але визнання анексії країною-агресоркою захоплених після 24 лютого 2022 року територій.

Що передувало російській пропаганді

Почнімо з того, що 20 та 21 листопада ворог бив по Запорізькій АЕС. Але 21 листопада у МАГАТЕ заявили, що немає безпосередніх проблем з ядерною безпекою та цілісністю усіх 6 ядерних реакторів.

Що стосується самих обстрілів, то Росія звинувачує в них Україну, а Україна – Росію. Але доказом того, що це зробили окупанти, є відео, зняте чеченськими бойовиками. На ньому видно, що атакували ЗАЕС з території на південь від станції, а вона зараз перебуває під контролем окупантів.

Зауважимо, що на тлі активних обстрілів ЗАЕС прокинувся голова "Росатома" Алєксєй Ліхачов. Він вирішив попередити весь світ про можливу ядерну катастрофу. Російські військові блогери, як один, закликали віддати станцію під повний контроль окупантів. Мовляв, це єдиний спосіб запобігти біді.

Додамо, що артилерійські удари навряд чи зможуть пробити захисну оболонку над кожним ядерним реактором. Водночас слабким місцем залишаються сховища відпрацьованого палива. І якщо там таки станеться витік, то він може спричинити радіологічну катастрофу.

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