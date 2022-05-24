В підвалі багатоповерхівки Маріуполя виявили 200 тіл: їх відмовились забирати
Джерело:Петро Андрющенко
Російські вбивці перетворили Маріуполь на кладовище. У підвалі під завалами однієї з багатоповерхівок знайшли приблизно 200 тіл загиблих.
Про це 24 травня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що тіла з різним ступенем розкладання.
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Будинок з трупами розташовується поблизу приміської АЗС-2 на проспекті Миру.
"Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці. Через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", – написав Андрющенко.
Черга на переховання
За словами Андрющенка, через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "державної корпорації "Ритуал" з Донецька, зупинили процес перепоховань. Тіла людей все ще поховані у дворах будинків.
Радник зазначив, що коли хтось хоче "офіційного" безкоштовного перепоховання, то слід стати в чергу, самому знайти й привезти тіло в морг. Умовою є те, що заявник повинен погодитись на запис відео, де повинен сказати, що вбивство вчинила українська армія.
Через ці умови перед імпровізованим моргом біля "Метро" на вулиці велика кількість трупів у пакетах.
Місто перетворилось на суцільне кладовище. Лють. Просто Лють,
– написав Андрющенко.
Тіла отруюватимуть воду
Маріуполь перебуває на порозі спалаху інфекційних захворювань. Наразі у місті залишаються понад 100 тисяч людей. Вони не мають води та належної каналізації.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що трупи в місті розкладатимуться, а під час звичних для міста літніх дощів все це потраплятиме до річок, моря та джерел й отруюватиме воду, якою зараз користуються люди.
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Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Окупанти хочуть вивозити з України награбоване зерно. Для цього намагаються відновити залізницю у зруйнованому Маріуполі.
- Люди не мають води й копають колодязі. Проте вода там не є питною.
- Також росіяни запровадили для людей жорсткий пропускний режим. Документи на пересування містом діють три дні й використовувати їх можна лише раз.