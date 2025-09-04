Українці вже відвикли дивитися трансляції з Верховної Ради за роки війни. Та скоро матимуть таку нагоду, адже засідання нардепів знову будуть транслювати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також Обнулення реформ: що втрачає Україна після зміни Кабміну

Коли знову можна буде подивитися засідання ВР?

За словами парламентаря, телеканал "Рада" знову буде показувати прямі ефіри з Верховної Ради. За це проголосували самі народні обранці – 266 депутатів.



Нардепи проголосували за поновлення трансляцій з парламенту / Фото Ярослав Железняк

Ярослав Железняк уточнив: засідання покажуть не сьогодні, 4 вересня, а в середині місяця.

Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня… За – лише 146…

– підкреслив він.

Де можна буде подивитися онлайн-трансляцію з Верховної Ради?

Її покажуть по телебаченню на каналі "Рада" та на ютуб-каналі "Рада". Зараз на ютуб-сторінці викладають відео пленарних засідань, але із затримкою.

Руслан Стефанчук у липні говорив, що є постанова ВР про публікацію відео із засідань через годину після їхнього завершення. А в середині серпня заявив, що планують зміни.

Яка зараз сесія Верховної Ради і що роблять депутати?



У вересні 2025 року розпочалася чотирнадцята сесія Верховної Ради України IX скликання. Вона триватиме до січня 2026 року. Дізнатися результати засідань можна на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

Чому засідання з Верховної Ради так довго не показували?