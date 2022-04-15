Після виборів у Франції ЄС може ввести ембарго на російську нафту, – NYT

Європейські чиновники розробляють поетапну заборону на ввезення російських нафтопродуктів. Але цього не відбудеться до закінчення другого туру виборів у Франції.

Раніше Європейський Союз вперше заборонив російське вугілля (з чотиримісячним перехідним періодом для згортання поточних замовлень). І тепер, ймовірно, введе заборону на російську нафту.

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Але журналісти повідомляють, що нафтове ембарго винесуть до обговорення не раніше ніж після фінального туру виборів у Франції, який відбудеться вже 24 квітня.

Чому ЄС хоче дочекатись кінця виборів у Франції

Таким чином у ЄС сподіваються, що стрибок цін на пальне не додадуть нових тез до популістичної риторики проросійської кандидатки Марін Ле Пен і не зашкодить шансам чинного президента Франції Еммануеля Макрона на переобрання.

Втім, терміни прийняття ембарго на нафту теж важливі, оскільки Росія готує новий наступ на сході України.

Скоріше за все, Євросоюз схвалить нафтове ембарго

Офіційні особи та дипломати, які говорили на умовах анонімності, заявили, що зростає відчуття того, що захід прийме рішення про ембарго навіть за відсутності так званого нового "тригера", як от звірства російської армії в Бучі.

Комісія та члени ЄС спритно ухилялися від визначення червоних ліній, які викликали б санкції у відповідь після того, як Росія напала на Україну. Я очікую, що ЄС ухилятиметься від визначення тригерів, оскільки ескалація з боку Росії на сході України й викриття з Бучі та інших місць продовжують надавати імпульс посиленню європейської позиції. Будь-які інші великі катастрофи, що розгорнуться, просто додадуть додатковий імпульс реакції ЄС,

– сказав директор консалтингової компанії Eurasia Group Емре Пекер.

Ймовірно, ембарго на нафту теж не одразу набере чинності

Зауважимо, що Росія є найбільшим постачальником нафти до Європейського Союзу, забезпечуючи блок чвертю свого імпорту нафти та нафтопродуктів у 2020 році.

Німеччина, яка є лідером блоку, сильно залежить від російської нафти й газу і є ключовою країною, яка протистоїть швидкому, універсальному й одночасному нафтовому ембарго в масштабах усього ЄС.

Німеччина отримує 34% своєї нафти з Росії. Тож наразі ключове завдання країни знайти альтернативних постачальників. До слова, саме через ці ж причини ембарго на російське вугілля має такий довгий перехідний період й набере чинності в серпні 2022 року.

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