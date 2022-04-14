За словами президента, Росія продає нафту й газ і щороку отримує приблизно 326 мільярдів доларів. Він зазначив, що серед українського керівництва зростає розчарування Німеччиною, хоч та підтримала окремі санкції, не чинить жорсткіших дій.

До теми Австрія, Німеччина та Угорщина проти ембарго на російський газ

"Заробляють свої гроші на чужій крові", – заявив Зеленський.

Потрібна зброя

Президент сказав, що друзі та партнери України розуміють – ембарго щодо Росіїне є питанням бізнесу і грошей. Він також закликав постачати більше зброї і зазначив, що вона не надходить достатньо швидко.

Сполучені Штати, Велика Британія, деякі європейські країни – вони намагаються допомогти і допомагають. Але все одно нам це потрібно швидше, швидше і швидше. Ключове слово зараз,

– наголосив Зеленський.

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