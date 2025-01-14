Є важливі теми перед виборами: навіщо Пісторіус прибув до Києва

14 січня з офіційним візитом до України приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Це схоже на дружній візит на знак підтримки, але за ним може і стояти дещо серйозніше.

З якою метою до Києва міг приїхати Пісторіус для 24 Каналу пояснив політолог Микола Давидюк.

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Поїздка перед важливими змінами

Зауважимо, що 23 лютого 2025 року в Німеччині будуть проводитися парламентські вибори. Давидюк вважає, що партія, в яку входить Пісторіус (Соціал-демократична партія) на виборах може посісти в кращому випадку друге місце. Натомість більше шансів на перемогу він вбачає в Фрідріха Мерца (Християнсько-демократичний союз) чи навіть Аліс Вайдель ("Альтернатива для Німеччини").

Втім, оскільки Пісторіус не висуває свою кандидатуру на пост канцлера, він може залишитися на своїй посаді і при наступному урядові, якщо дві партії об'єднаються.

Непоганий міністр оборони, він дійсно став одним з безпекових лідерів Європи. Насправді Пісторіус продемонстрував, що він сильний, потужний політик, навіть не федерального, а загальноєвропейського рівня,

– підкреслив політолог.

Цей політик системно допомагає Україні, також при ньому відбувся перелом у ставленні до війни в Україні в Олафа Шольца.

Кілька тем

Також темою для розмови Пісторіуса та українських політиків може бути введення миротворчих військ до України, адже Велика Британія та Франція виявили свою готовність, а Німеччина поки що ні.

Давидюк також припускає, що в цьому візиті можуть обговорювати спільне виробництво дронів, ракет, танків. Адже Польща так і не стала потужним воєнним виробником, Німеччина роззброїлася, а Україна має і досвід, і потужності для розвитку ВПК, який може стати щитом для всієї Європи.

Навряд під час цього візиту можна буде переконати Німеччину в дозволі на удари Taurus по Росії чи говорити про запрошення до НАТО, але є серйозні теми, обговорення та дії щодо яких можуть значно підсилити Україну.