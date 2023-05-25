Південна Корея таємно передає Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, – WSJ
Джерело:WSJ
Південна Корея вже передала Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, що суттєво допоможуть у контрнаступі. Водночас, це рішення дозволяє США зволікати з передачею касетних боєприпасів.
Передати артилерію у Сеулі пообіцяли ще у листопаді, проте згодом, після того, як це рішення потрапило у ЗМІ, Південна Корея почала зволікати. Донедавна країна дотримувалася позиції про передачу Україні тільки нелетальної допомоги.
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Що відомо про зброю від Південної Кореї
За інформацією WSJ, між Кореєю та США існує конфіденційна домовленість, згідно з якою Сеул передає артилерійські снаряди до США, а вже Вашингтон направляє їх до України. Та і Білий дім, і представник уряду у Сеулі відмовилися коментувати угоду.
Наразі невідомо, як саме відбувається передача боєприпасів, та коли вона буде завершена. Втім, саме внесок Сеулу у передачу озброєння Україні наразі дозволяє адміністрації Байдена відкласти непросте рішення про надання Україні касетних боєприпасів.
Та для українського контрнаступу, як пишуть західні ЗМІ, ці боєприпаси нібито необхідні.
Касетні боєприпаси стануть частиною, якої не вистачає для українського контрнаступу, щоб доповнити їх високоточні ракети середньої дальності, танки та війська,
– заявив Майкл О'Тенлон, працівник незалежної дослідницької організації у Вашингтоні.
Зміна курсу Південної Кореї щодо передачі Україні озброєння відбулася невдовзі після того, як США та Сеул оголосили про підписання спільної декларації з питань безпеки. Під час візиту президента Кореї Юн Сок Йоля до Вашингтона, що відбувся минулого місяця, він заявив, що Корея уважно стежить за війною в Україні та ще тоді натякнув на можливість передачі летального озброєння.
"Ми уважно стежимо за ситуацією, яка відбувається на полі бою в Україні, і вживатимемо належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права", – повідомив він під час виступу.
Міжнародна допомога Україні: останні новини
- Наприкінці травня у Німеччині заявили про ще один пакет допомоги Україні – він буде найбільшим серед тих, що Берлін надав за весь час повномасштабного вторгнення. У пакет ввійдуть танки Leopard 1, 20 БМП Marder та боєкомплекти до них, а також чотири системи ППО.
- Про багатомільйонну військову допомогу Україні на днях планує оголосити і США. Новий пакет на суму 375 мільйонів доларів включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї.
- Тим часом Угорщина продовжує блокувати військові транші Україні від ЄС. Нещодавно прем'єр міністр країни заявив, що продовжуватиме блокування допомоги, доки України не виключить один з угорських банків з переліку міжнародних спонсорів війни.