Южная Корея тайно передает Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, – WSJ
Источник:WSJ
Южная Корея уже передала Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые существенно помогут в контрнаступлении. В то же время это решение позволяет США медлить с передачей кассетных боеприпасов.
Передать артиллерию в Сеуле пообещали еще в ноябре, однако впоследствии после того, как это решение попало в СМИ, Южная Корея начала медлить. До недавнего времени страна придерживалась позиции о передаче Украине только нелетальной помощи.
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Что известно об оружии от Южной Кореи
По информации WSJ, между Кореей и США существует конфиденциальная договоренность, согласно которой Сеул передает артиллерийские снаряды США, а уже Вашингтон направляет их в Украину. Но и Белый дом, и представитель правительства в Сеуле отказались комментировать соглашение.
Пока неизвестно, как именно происходит передача боеприпасов, и когда она будет завершена. Впрочем, именно вклад Сеула в передачу вооружения Украине позволяет администрации Байдена отложить непростое решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.
Но для украинского контрнаступления, как пишут западные СМИ, эти боеприпасы якобы необходимы.
Кассетные боеприпасы станут частью, которой не хватает для украинского контрнаступления, чтобы дополнить их высокоточные ракеты средней дальности, танки и войска,
– заявил Майкл О'Тенлон, работник независимой исследовательской организации в Вашингтоне.
Изменение курса Южной Кореи по передаче Украине вооружения произошло вскоре после того, как США и Сеул объявили о подписании совместной декларации по безопасности. Во время состоявшегося в прошлом месяце визита президента Кореи Юн Сок Йоля в Вашингтон он заявил, что Корея внимательно следит за войной в Украине и еще тогда намекнул на возможность передачи летального вооружения.
"Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры для соблюдения международных норм и международного права", – сообщил он во время выступления.
Международная помощь Украине: последние новости
- В конце мая в Германии заявили о еще одном пакете помощи Украине – он будет самым большим среди тех, что Берлин предоставлял за все время полномасштабного вторжения. В пакет войдут танки Leopard 1, 20 БМП Marder и боекомплекты к ним, а также четыре системы ПВО.
- О многомиллионной военной помощи Украине на днях планирует объявить и США. Новый пакет на сумму 375 миллионов долларов будет включать в себя больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия.
- Тем временем Венгрия продолжает блокировать военные транши Украину от ЕС. Недавно премьер-министр страны заявил, что будет продолжать блокирование помощи, пока Украина не исключит один из венгерских банков из перечня международных спонсоров войны.