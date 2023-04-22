Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, Южная Корея – настоящая "кузница" оборонно-промышленного комплекса. Сеул не был в иллюзии коллективной безопасности и на протяжении многих вливал миллиарды долларов в собственное вооружение.

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Сейчас Южная Корея активно захватывает европейский рынок. Большую роль в этом сыграла Польша.

Они не сбавляли производство вооружения, а лишь "раскочегаривали" все. Корея ворвалась в европейский рынок, в частности благодаря Польше. Там заказали лёгкие истребители FA-50. Это учебно-тренировочный самолет, следующая версия которого будет полноценным легким истребителем. Его будут производить поляки самостоятельно – они купили лицензионное разрешение на сборку,

– рассказал Катков.

Аналогичная ситуация с танками К2, которые являются, по всей вероятности, одними из лучших танков в принципе. А гаубица К9 – настоящий бестселлер.

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Как Корея может помочь Украине

Как отметил Катков, кроме вышеназванной техники, в Корее есть огромное количество вооружения, которое потребовалось бы ВСУ. Там есть и аналоги HIMARS с баллистическими ракетами на 300 км, и зенитные ракетные комплексы. Не стоит забывать и об огромном производстве и запасах боеприпасов в Южной Корее.

Единственный аспект – Корея шла к этому довольно долго и тратила миллиарды долларов. Они также входят в десятку самых лучших экономик мира. В свое время, в конце 1990-х – начале 2000-х, Южная Корея даже закупала и совместно разрабатывала некоторые вещи с Россией. У них, фактически, есть версия С-350 "Витязь", а также танки Т-80,

– отметил Катков.

Он предположил, что Южная Корея начала говорить о возможной помощи Украине из-за КНДР. Там неожиданно буквально за год состоялись испытания жидкотопливной и твердотопливной баллистических ракет, которые слишком похожие на российские аналоги Р36-М и "Тополь".

Для КНДР, которая вкладывает огромные ресурсы в ракетные технологии, как-то все получилось слишком быстро и даже по двум направлениям. Твердотопливная и жидкотопливная за один год. И то и другое полетело. Как-то очень странно. Раньше это была переработка ракет типа "Скад". А тут такое,

– заметил Катков.

Поэтому, вполне вероятно, что Южная Корея так отреагировала на то, что Россия поддерживает КНДР.

Что известно о возможной поддержке от Южной Кореи: коротко