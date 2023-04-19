То, что это произошло, очевидно, но не для всех. Поэтому лидеров Южной Кореи страны нужно приглашать в Украину, чтобы они посмотрели на Херсонщину, Днепр, прифронтовый Донбасс, не захваченный Бахмут. Об этом 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк.

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"Иногда люди ждут идеального горя или момента в будущем. Но на самом деле это будущее уже наступило", – утверждает политолог.

Тянуть время – ни к чему

К величайшему сожалению, это неидеальный момент для нас. Чрезвычайно большое количество взрывов, прилетов, убийств, уничтожений и изнасилований уже произошло. Можно констатировать, что в нашей стране гораздо больше погибших среди мирных людей, чем военных.

"Лидерам Южной Кореи нужно и понять одно дело: в свое время они тоже воевали с Россией и Китаем на своей территории, поэтому они точно знают, что это значит. Если вовремя не помочь – а им Запад пришел на помощь, спас их – можно понять, чем это все может завершиться", – отметил Давидюк.

Любопытно! Южная Корея превратилась в супер-большого производителя оружия, который имеет в изобилии свое, а также продает его. Страну называют "оружейником" Юго-Восточной Азии.

Как отметил политолог, в Польшу южнокорейцы поставляют достаточно серьезные образцы вооружения, конкурирующие с американскими. Дипломатические источники говорят о том, что США сами сказали поддержать Южную Корею, ведь может сложиться так, что она пригодится в борьбе за Тайвань. Поэтому сейчас их нужно несколько "накачать" деньгами.

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Политолог отмечает: если Южная Корея все равно будет помогать нашим союзникам – и США, и Польше, и Тайваню – то чего ждать? Надо делать сейчас. По убеждению Давидюка, страна будет поставлять нам вооружение.

Зачем ждать символической жертвы – убийства женщин, детей, пенсионеров? Ради того, чтобы премьер-министр или президент поставил себе галочку? Будем взрослыми, не стоит вести себя как Эммануэль Макрон в начале вторжения. Такое поведение потом приводит к негативным последствиям,

– акцентирует политолог.

Он считает, что Южная Корея может стать нам другом и партнером. Потому нужно приглашать в Украину представителей, что бы запускать эти процессы.

Россия уже пригрозила