Передать артиллерию в Сеуле пообещали еще в ноябре, однако впоследствии после того, как это решение попало в СМИ, Южная Корея начала медлить. До недавнего времени страна придерживалась позиции о передаче Украине только нелетальной помощи.

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Что известно об оружии от Южной Кореи

По информации WSJ, между Кореей и США существует конфиденциальная договоренность, согласно которой Сеул передает артиллерийские снаряды США, а уже Вашингтон направляет их в Украину. Но и Белый дом, и представитель правительства в Сеуле отказались комментировать соглашение.

Пока неизвестно, как именно происходит передача боеприпасов, и когда она будет завершена. Впрочем, именно вклад Сеула в передачу вооружения Украине позволяет администрации Байдена отложить непростое решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Справка. Кассетные боеприпасы – это средства поражения, содержащие от двух до нескольких сотен кассетных элементов. На определенной высоте снаряды разрываются, и кассетные элементы позволяют обеспечить более широкую территорию поражения. Такие боеприпасы потенциально могут быть опасны для гражданских, поэтому на конференции в Дублине 2008 года более 100 стран согласились запретить использование кассетных бомб. США, Украина и Россия не являются частью этого соглашения.

Но для украинского контрнаступления, как пишут западные СМИ, эти боеприпасы якобы необходимы.

Кассетные боеприпасы станут частью, которой не хватает для украинского контрнаступления, чтобы дополнить их высокоточные ракеты средней дальности, танки и войска,

– заявил Майкл О'Тенлон, работник независимой исследовательской организации в Вашингтоне.

Изменение курса Южной Кореи по передаче Украине вооружения произошло вскоре после того, как США и Сеул объявили о подписании совместной декларации по безопасности. Во время состоявшегося в прошлом месяце визита президента Кореи Юн Сок Йоля в Вашингтон он заявил, что Корея внимательно следит за войной в Украине и еще тогда намекнул на возможность передачи летального вооружения.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры для соблюдения международных норм и международного права", – сообщил он во время выступления.

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