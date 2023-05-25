Передати артилерію у Сеулі пообіцяли ще у листопаді, проте згодом, після того, як це рішення потрапило у ЗМІ, Південна Корея почала зволікати. Донедавна країна дотримувалася позиції про передачу Україні тільки нелетальної допомоги.

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Що відомо про зброю від Південної Кореї

За інформацією WSJ, між Кореєю та США існує конфіденційна домовленість, згідно з якою Сеул передає артилерійські снаряди до США, а вже Вашингтон направляє їх до України. Та і Білий дім, і представник уряду у Сеулі відмовилися коментувати угоду.

Наразі невідомо, як саме відбувається передача боєприпасів, та коли вона буде завершена. Втім, саме внесок Сеулу у передачу озброєння Україні наразі дозволяє адміністрації Байдена відкласти непросте рішення про надання Україні касетних боєприпасів.

Довідка. Касетні боєприпаси – це засоби ураження, що містять від двох до кількох сотень касетних елементів. На певній висоті снаряди розриваються, і касетні елементи дозволяють забезпечити ширшу територію ураження. Такі боєприпаси потенційно можуть бути небезпечними для цивільних, тому на конференції у Дубліні 2008 року більш ніж 100 країн погодилися заборонити використання касетних бомб. США, Україна та Росія не є частиною цієї угоди.

Та для українського контрнаступу, як пишуть західні ЗМІ, ці боєприпаси нібито необхідні.

Касетні боєприпаси стануть частиною, якої не вистачає для українського контрнаступу, щоб доповнити їх високоточні ракети середньої дальності, танки та війська,

– заявив Майкл О'Тенлон, працівник незалежної дослідницької організації у Вашингтоні.

Зміна курсу Південної Кореї щодо передачі Україні озброєння відбулася невдовзі після того, як США та Сеул оголосили про підписання спільної декларації з питань безпеки. Під час візиту президента Кореї Юн Сок Йоля до Вашингтона, що відбувся минулого місяця, він заявив, що Корея уважно стежить за війною в Україні та ще тоді натякнув на можливість передачі летального озброєння.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, яка відбувається на полі бою в Україні, і вживатимемо належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права", – повідомив він під час виступу.

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