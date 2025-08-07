Бійці підрозділу "Сталевий кордон" зірвали російський наступ на Північно-Слобожанському напрямку. Внаслідок успішного удару безпілотником військові знищили ворожі укриття та групу окупантів.

Українські прикордонники зірвали спробу наступу, знищивши групу окупантів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ДПСУ.

Яка ситуація на Північно-Слобожанському напрямку?

Минулої доби бійці підрозділу "Сталевий кордон" вчергове довели ефективність сучасних методів ведення бою. За допомогою FPV-дронів прикордонники виявили й знищили штурмову групу противника, яка намагалась непомітно просунутися до наших позицій з метою атаки.

Ворог намагався уникнути удару: частина окупантів ховалася в кущах, сподіваючись залишитися непоміченими. Однак дрони знайшли цілі та знищили їх.

Крім того, українські захисники вдарили по трьох ворожих укриттях, у яких перебували російські солдати. За попередніми оцінками, щонайменше трьох загарбників ліквідовано, ще двоє отримали поранення.

