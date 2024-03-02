В Україні випробовують "плавучі бронежилети": яка особливість, розсекретило Міноборони

В Україні розпочали випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб ВМС та інженерних військ ЗСУ. При контакті з водою спрацьовують як рятувальні.

Так, в оборонному відомстві розповіли, що декілька зразків уже передали в частини для випробувань. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді.

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"Плавучі бронежилети" для ЗСУ

Йдеться про спеціальні модульні бронежилети. Вони призначені для потреб Військово-морських сил, а також інженерних військ ЗСУ. Особливість полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців,

– наголосив заступник міністра оборони.

Відомо, що новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Цікаво, що до його створення долучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Планують, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

Наразі декілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування,

– зазначив Віталій Половенко.

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Випробовування "плавучих бронежилетів" почалося / Фото Міноборони

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