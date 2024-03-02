В Україні випробовують "плавучі бронежилети": яка особливість, розсекретило Міноборони
Джерело:Міністерство оборони
В Україні розпочали випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб ВМС та інженерних військ ЗСУ. При контакті з водою спрацьовують як рятувальні.
Так, в оборонному відомстві розповіли, що декілька зразків уже передали в частини для випробувань. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді.
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"Плавучі бронежилети" для ЗСУ
Йдеться про спеціальні модульні бронежилети. Вони призначені для потреб Військово-морських сил, а також інженерних військ ЗСУ. Особливість полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.
До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців,
– наголосив заступник міністра оборони.
Відомо, що новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Цікаво, що до його створення долучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Планують, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.
Наразі декілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування,
– зазначив Віталій Половенко.
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Тестування тканин для антитепловізійної накидки
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