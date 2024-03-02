В Украине испытывают "плавучие бронежилеты": какая особенность, рассекретило Минобороны

В Украине начали испытания специальных модульных бронежилетов для нужд ВМС и инженерных войск ВСУ. При контакте с водой срабатывают как спасательные.

Так, в оборонном ведомстве рассказали, что несколько образцов уже передали в части для испытаний. Главная задача – уберечь жизнь военнослужащих на воде.

Интересно Украина создала дистанционную платформу для эвакуации раненых с поля боя: как она работает

"Плавучие бронежилеты" для ВСУ

Речь идет о специальных модульных бронежилетах. Они предназначены для нужд Военно-морских сил, а также инженерных войск ВСУ. Особенность заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует, и бронежилет срабатывает как спасательный.

В Минобороны поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача – уберечь жизни военнослужащих на воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно, когда речь идет о спецназовцах,

– подчеркнул заместитель министра обороны.

Известно, что новый плавучий модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. Интересно, что к его созданию привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков. Планируют, что такие модули можно будет использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.

Сейчас несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы начнем лабораторные испытания,

– отметил Виталий Половенко.

Читайте также В Украине заработает новая программа поддержки для оборонных-стартапов – MITS: кто может присоединиться

Испытания "плавучих бронежилетов" началось / Фото Минобороны

Смотрите также "Оружие апокалипсиса": что не так с ракетами "Сармат", которыми Путин годами запугивает мир

Тестирование тканей для антитепловизионной накидки