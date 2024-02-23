Программа MITS будет способствовать молодым технологическим компаниям в поиске лучших партнеров и расширении их бизнеса.
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Главное об акселераторе
Цель проекта – предоставить Вооруженным Силам Украины быстрый и полный доступ к передовым оборонно-технологическим решениям.
MITS предлагает стартапам инвестицию в 200 000 долларов:
- 100 000 прямой инвестиции в компанию;
- 100 000 уникальной экспертизы, предоставленной акселератором в сотрудничестве с частным американским университетом в Украине American University Kyiv;
А также – пост-акселерационная программа, которая будет направлена на дальнейшую помощь стартапам в привлечении инвестиций и масштабировании.
Как будут внедрять программу
MITS вместе с American University Kyiv разработали специальную бизнес программу, которая поможет стартапам выйти на мировой уровень defence tech продуктов, получить новые компетенции и стать лидерами на рынке.
Программа акселерации имеет два этапа: бизнес-акселерация и пост-акселерационная поддержка. Каждый из этапов продлится три месяца.
Программа имеет два учебных блока:
- Развитие бизнес-мышления. Речь о повышении уровня бизнес-образования, фандрейзинга, управления и финансового менеджмента. Здесь планируют привлекать отраслевых экспертов из разных стран по самым высоким стандартам Arizona State University;
- Практическая составляющая. Этот этап учитывает особенности оборонного производства, он направлен на успешное выполнение оборонного заказа. Здесь планируют привлекать руководителей украинских и международных оборонных предприятий, представителей заказчиков, военных и специалистов по defence tech.
MITS ищет команды
Сейчас для участия в программе ищут команды, которые имеют работающий MVP или максимально приближены к рабочему продукту. Организаторы будут оказывать поддержку таким категориям стартапов:
- наземные роботизированные системы;
- беспилотные летательные аппараты;
- беспилотные наземные аппараты;
- беспилотные подводные аппараты;
- средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- средства связи, оптической и акустической разведки;
- военный транспорт;
- минирование/разминирование;
- программное обеспечение и ИИ;
- боеприпасы;
- экипировка "солдата будущего".
Что нужно знать о команде
Учредителями акселератора является группа американских инвесторов во главе с Перри Бойлом, бывшим членом исполнительного комитета Point 72, LP, одной из ведущих мировых компаний по управлению инвестициями.
Сопредседатели наблюдательного совета – бывший стратегический советник министра обороны США и генсекретаря НАТО Филипп Карбер, экс-заместитель помощника генсекретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Эрнест Герольд.
Команда MITS / Скриншот с сайта акселератора