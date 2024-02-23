Программа MITS будет способствовать молодым технологическим компаниям в поиске лучших партнеров и расширении их бизнеса.

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Главное об акселераторе

Цель проекта – предоставить Вооруженным Силам Украины быстрый и полный доступ к передовым оборонно-технологическим решениям.

MITS предлагает стартапам инвестицию в 200 000 долларов:

100 000 прямой инвестиции в компанию;

100 000 уникальной экспертизы, предоставленной акселератором в сотрудничестве с частным американским университетом в Украине American University Kyiv;

А также – пост-акселерационная программа, которая будет направлена на дальнейшую помощь стартапам в привлечении инвестиций и масштабировании.

Как будут внедрять программу

MITS вместе с American University Kyiv разработали специальную бизнес программу, которая поможет стартапам выйти на мировой уровень defence tech продуктов, получить новые компетенции и стать лидерами на рынке.

Программа акселерации имеет два этапа: бизнес-акселерация и пост-акселерационная поддержка. Каждый из этапов продлится три месяца.

Программа имеет два учебных блока:

Развитие бизнес-мышления. Речь о повышении уровня бизнес-образования, фандрейзинга, управления и финансового менеджмента. Здесь планируют привлекать отраслевых экспертов из разных стран по самым высоким стандартам Arizona State University; Практическая составляющая. Этот этап учитывает особенности оборонного производства, он направлен на успешное выполнение оборонного заказа. Здесь планируют привлекать руководителей украинских и международных оборонных предприятий, представителей заказчиков, военных и специалистов по defence tech.

MITS ищет команды

Сейчас для участия в программе ищут команды, которые имеют работающий MVP или максимально приближены к рабочему продукту. Организаторы будут оказывать поддержку таким категориям стартапов:

наземные роботизированные системы;

беспилотные летательные аппараты;

беспилотные наземные аппараты;

беспилотные подводные аппараты;

средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

средства связи, оптической и акустической разведки;

военный транспорт;

минирование/разминирование;

программное обеспечение и ИИ;

боеприпасы;

экипировка "солдата будущего".

Важно! Программа имеет целью развить венчурный фонд MITS, который будет помогать стартапам после акселерации. Фонд будет фокусироваться на стартапах, которые успешно прошли акселерационную программу MITS, и других оборонных / двойного назначения компаниях. Первая группа на акселерацию может подать заявки до 14 марта, заполнив форму на сайте MITS.

Что нужно знать о команде

Учредителями акселератора является группа американских инвесторов во главе с Перри Бойлом, бывшим членом исполнительного комитета Point 72, LP, одной из ведущих мировых компаний по управлению инвестициями.

Сопредседатели наблюдательного совета – бывший стратегический советник министра обороны США и генсекретаря НАТО Филипп Карбер, экс-заместитель помощника генсекретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Эрнест Герольд.



Команда MITS / Скриншот с сайта акселератора

В правление входят: соучредитель ACME General Corp. Дэвид Бонфили, экс-региональный директор по развитию международного бизнеса в Lockheed Martin Моника Браун, канадский трехзвездочный генерал в отставке Тревор Кадье, соучредитель объединения участников технологической экосистемы UATechosystem Антон Мельник, военный волонтер Алина Ловчиновская.