Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что дистанционно управляемую платформу для эвакуации военных FoxTac разработали участники кластера Brave1. Она уже успешно прошла предварительные испытания, пишет 24 Канал.

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Что известно о платформе для дистанционной эвакуации раненых

Система полного привода позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко движется по тяжелому бездорожью. Дистанция управления – до 700 метров, запас хода – до 10 километров,

– заявил Федоров.

По его словам, оператор может корректно управлять роботом за 700 метров от раненого. То есть это дает возможность сохранить жизнь оператора, и спасти раненого бойца.

Глава Минцифры объяснил, что сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac военным.

Минобороны тестирует ткани для антитепловизионной накидки

Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ разрабатывает антитепловизионное пончо (накидку). Сейчас тестируют пять образцов различных тканей.

Ожидается, что она будет поглощать инфракрасное излучение. В случае успешного завершения разработок это изделие поможет украинским военным оставаться незаметными для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения,

– рассказали в Минобороны.

Заместитель министра обороны Виталий Половенко заявил, что специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и иметь низкую теплопроводность.

"Наша цель – как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", – объяснил заместитель Рустема Умерова.

Он добавил, что материалы для ткани должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде (устойчивые к осадкам, не выгорать на солнце, иметь маскировочные свойства на местности).

С начала 2024 года в управлении уже утвердили 6 усовершенствованных образцов одежды: зимние перчатки, куртки, утепленные брюки, термобелье и футболки.

Глава Сухопутных войск заявил, что война переходит в другую фазу