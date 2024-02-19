В то же время отсутствие солдата, который зайдет на вражеские позиции и уничтожит его, сделает невозможным любые конкретные действия. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Война переходит в другую фазу – где воюют беспилотные средства. Но без человека не будет никакого успеха, не будет никаких реальных действий. Без солдата, который не выполнит свою задачу, не зайдет на позицию противника, не уничтожит тех, кто там есть,

– отметил Павлюк.

Командующий Сухопутных войск добавил, что беспилотники могут этому способствовать, но количество поражения противника очень отличается от того, что был в начале войны и сейчас.

За последние месяцы процент уничтожения беспилотными средствами в общем составляет 70% целей.

"Но, опять же, остаются и боеприпасы – наиболее большая проблематика, кроме средств противовоздушной обороны. И техника, особенно артиллерия. Поэтому очень много запросов, учитывая, что мы создадим новые подразделения, мы должны постоянно доукомплектовывать те подразделения, которые ведут боевые действия. Поэтому запросов очень много. К сожалению, не все мы можем обеспечить", – подчеркнул он.

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