На Запорожье россияне провалили попытку повторить наступление. Личный состав сбежал, а техника врага уничтожена.
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Действия врага неудачные
В ночь на 19 февраля российские военные решили провести штурм наших позиций. Все действия врага были неудачными, наши защитники дали им достойный отпор.
Россия понесла потери при этой попытке.
Наступление остановила 128 ОДШБр совместно с другими подразделениями Сил Обороны на Запорожском направлении.
Добро пожаловать в ад,
– говорится в сообщении.
Россияне провалили наступление: смотрите видео
Ситуация на фронте на 19 февраля
- За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- На Купянском направлении ОСУВ "Хортица" сообщает, что враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.
- На Лиманском направлении украинские войска отбили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области. На Бахмутском направлении Вооруженные Силы отбили 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении наши защитники отбили 5 атак врага у Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области. Силы обороны на Марьинском направлении продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.