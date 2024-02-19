Эта информация является скрытой из-за того, что эти дроны сейчас находятся в процессе разработки. Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, предположив, что это оружие в Украине будет испытываться в реальных боевых условиях.

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Открываются возможности

Украинские силы достигли больших успехов в использовании именно дешевых дронов, которые доказали свою эффективность. Поэтому применение дорогостоящих беспилотников возможно также принесет определенный результат, но важно соблюдать баланс цены и качества в этом вопросе.

В то же время вряд ли эти современные дроны наши партнеры позволят использовать по территории России.

"Самое интересное для Украины в этом то, что испытывая эти беспилотники, мы получим доступ к технологиям. Затем сможем их использовать в собственных интересах", – объяснил военный обозреватель.

Есть и собственные новые разработки

Также Украина продолжает испытывать собственные разработки барражирующих боеприпасов. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, назвав новые разработки "аналогами российских "Ланцетов".

Обратите внимание! Федоров сообщил, что проходили тестирование барражирующие боеприпасы от четырех компаний. Однако успешно закончили испытания изделия только двух. По его словам, через несколько месяцев может быть налажено производство сотен подобных барражирующих боеприпасов.

Есть несколько проектов барражирующих боеприпасов, и два из них прошли испытания. Они, в зависимости от расстояния, на котором работают, могут быть такими же эффективными как дроны,

– отметил он.

Россияне распиарили "Ланцеты", по словам военного обозревателя, и теперь с ними пытаются проводить аналогии. С другой стороны они не настолько эффективны в балансе цена – качество в контексте уничтоженной техники именно FPV-дронами.

"Хотя если можем достигать барражирующим боеприпасом расстояния 50 – 70 километров, то это значительно повысит его коэффициент полезного действия по уничтожению техники врага, расположенной в глубоком тылу. Однако его целью должен быть не танк, а самолет или вертолет", – объяснил Александр Коваленко.

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