Эта информация является скрытой из-за того, что эти дроны сейчас находятся в процессе разработки. Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, предположив, что это оружие в Украине будет испытываться в реальных боевых условиях.
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Открываются возможности
Украинские силы достигли больших успехов в использовании именно дешевых дронов, которые доказали свою эффективность. Поэтому применение дорогостоящих беспилотников возможно также принесет определенный результат, но важно соблюдать баланс цены и качества в этом вопросе.
В то же время вряд ли эти современные дроны наши партнеры позволят использовать по территории России.
"Самое интересное для Украины в этом то, что испытывая эти беспилотники, мы получим доступ к технологиям. Затем сможем их использовать в собственных интересах", – объяснил военный обозреватель.
Есть и собственные новые разработки
Также Украина продолжает испытывать собственные разработки барражирующих боеприпасов. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, назвав новые разработки "аналогами российских "Ланцетов".
Есть несколько проектов барражирующих боеприпасов, и два из них прошли испытания. Они, в зависимости от расстояния, на котором работают, могут быть такими же эффективными как дроны,
– отметил он.
Россияне распиарили "Ланцеты", по словам военного обозревателя, и теперь с ними пытаются проводить аналогии. С другой стороны они не настолько эффективны в балансе цена – качество в контексте уничтоженной техники именно FPV-дронами.
"Хотя если можем достигать барражирующим боеприпасом расстояния 50 – 70 километров, то это значительно повысит его коэффициент полезного действия по уничтожению техники врага, расположенной в глубоком тылу. Однако его целью должен быть не танк, а самолет или вертолет", – объяснил Александр Коваленко.
Военная помощь Украине от Франции
- Министр обороны страны Себастьян Лекорню рассказал, что в ближайшее время ВСУ получат новые современные дроны, разработка которых находится в испытательной фазе. Украине одной из первых Франция передаст новейшие беспилотники. Это даст возможность испытать их в условиях боевых действий.
- Также Франция с начала полномасштабного вторжения России в Украину провела обучение примерно 10 тысяч украинских бойцов. В 2024 году еще от 7 до 9 тысяч военных из нашей страны пройдут тренировки во Франции.
- Ранее Франция и Украина подписали соглашение по безопасности. Оно конкретизирует обязательства, которые страны взяли на себя на Вильнюсском саммите НАТО в 2023 году.
- Соглашение подписано на 10 лет, будет действовать оно, пока Украина не вступит в НАТО.