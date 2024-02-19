Ця інформація є прихованою через те, що ці дрони наразі перебувають у процесі розробки. Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, припустивши, що ця зброя в Україні буде випробовуватись у реальних бойових умовах.
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Відкриваються можливості
Українські сили досягли великих успіхів у використанні саме дешевих дронів, які довели свою ефективність. Тому застосування коштовних безпілотників можливо також принесе певний результат, але важливо дотримуватись балансу ціни та якості в цьому питанні.
Водночас навряд чи ці сучасні дрони наші партнери дозволять використовувати по території Росії.
"Найцікавіше для України в цьому те, що випробуючи ці безпілотники, ми отримаємо доступ до технологій. Потім зможемо їх використати у власних інтересах", – пояснив військовий оглядач.
Маємо й власні нові розробки
Також Україна продовжує випробувати власні розробки баражувальних боєприпасів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, назвавши нові розробки "аналогами російських "Ланцетів".
Маємо декілька проєктів баражувальних боєприпасів, і два з них пройшли випробування. Вони, залежно від відстані, на якій працюють, можуть бути такими саме ефективними як дрони,
– зазначив він.
Росіяни розпіарили "Ланцети", за словами військового оглядача, і тепер з ними намагаються проводити аналогії. З іншого боку вони не настільки ефективні в балансі ціна – якість в контексті знищенної техніки саме FPV-дронами.
"Хоча якщо можемо досягати баражувальним боєприпасом відстані 50 – 70 кілометрів, то це значно підвищить його коефіцієнт корисної дії зі знищення техніки ворога, що розташована в глибокому тилу. Однак його ціллю має бути не танк, а літак чи гелікоптер", – пояснив Олександр Коваленко.
Військова допомога Україні від Франції
- Міністр оборони країни Себастьян Лекорню розповів, що найближчим часом ЗСУ отримають нові сучасні дрони, розробка яких є у випробувальній фазі. Україні однієї з перших Франція передасть новітні безпілотники. Це надасть можливість випробувати їх в умовах бойових дій.
- Також Франція з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну провела навчання приблизно 10 тисяч українських бійців. В 2024 році ще від 7 до 9 тисяч військових з нашої країни пройдуть тренування у Франції.
- Раніше Франція та Україна підписали угоду з безпеки, яка конкретизує зобов'язання, які країни взяли на себе на Вільнюському саміті НАТО в 2023 році.
- Угоду підписано на 10 років, діятиме вона, доки Україна не вступить в НАТО.