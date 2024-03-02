Так, в оборонном ведомстве рассказали, что несколько образцов уже передали в части для испытаний. Главная задача – уберечь жизнь военнослужащих на воде.
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"Плавучие бронежилеты" для ВСУ
Речь идет о специальных модульных бронежилетах. Они предназначены для нужд Военно-морских сил, а также инженерных войск ВСУ. Особенность заключается в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует, и бронежилет срабатывает как спасательный.
В Минобороны поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача – уберечь жизни военнослужащих на воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно, когда речь идет о спецназовцах,
– подчеркнул заместитель министра обороны.
Известно, что новый плавучий модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. Интересно, что к его созданию привлекли как иностранных, так и отечественных разработчиков. Планируют, что такие модули можно будет использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.
Сейчас несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы начнем лабораторные испытания,
– отметил Виталий Половенко.
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Испытания "плавучих бронежилетов" началось / Фото Минобороны
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Тестирование тканей для антитепловизионной накидки
- Заметим, 19 февраля в Минобороны сообщили, что началось тестирование тканей для антитепловизионной накидки.
- Ожидается, что она будет поглощать инфракрасное излучение.
- В случае успешного завершения разработок, это изделие поможет украинским защитникам и защитницам оставаться незаметными для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.