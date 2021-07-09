"Плівки Вовка": ВАКС не обмежив підозрюваним час для ознайомлення з матеріалами

Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання НАБУ щодо справи "плівок Вовка". Відомство просило обмежити захисту суддям ОАСКу терміни на ознайомлення з матеріалами справи.

Про таке рішення антикорупційного суду повідомили у ЦПК. Повний текст ухвали з мотивами судді оприлюднять 14 липня.

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Час на ознайомлення справи для "вовчого суду"

Національне антикорупційне бюро пропонувало дати захисту на ознайомлення з матеріалами ще 5 місяців. Загалом у матеріалах на суддів 220 томів і 4 терабайти інформації.

Як зазначають у Центрі протидії корупції, у справі немає засекреченої інформації, тому жодних окремих дозволів не потрібно. Крім того, сторонам не потрібні якісь специфічні економічні чи бухгалтерські знання. Більшість матеріалів становлять протоколи допитів та стенограми записів плівок з кабінетів суддів.

НАБУ може повторно просити про обмеження часу, якщо захист підозрюваних ігноруватиме ознайомлення з матеріалами.

Незважаючи на те, що слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання, детективи можуть повторно ініціювати це питання у майбутньому, якщо підозрювані і їхні адвокати продовжать ігнорувати можливість ознайомлюватися із матеріалами,

– зазначили у ЦПК.

Що відомо про "плівки Вовка"