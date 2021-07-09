"Пленки Вовка": ВАКС не ограничил подозреваемым время для ознакомления с материалами
Источник:Центр противодействия коррупции
Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство НАБУ по делу "пленок Вовка". Ведомство просило ограничить защите судьям ОАСКа сроки на ознакомление с материалами дела.
О таком решении антикоррупционного суда сообщили в ГПК. Полный текст постановления с мотивами судьи обнародуют 14 июля.
К теме "Вовчья команда": в Печерском суде выносят незаконные решения в пользу главы ОАСКу
Время на ознакомление дела для "вовчьего суда"
Национальное антикоррупционное бюро предлагало дать защите на ознакомление с материалами еще 5 месяцев. Всего в материалах на судей 220 томов и 4 терабайта информации.
Как отмечают в Центре противодействия коррупции, в деле нет секретной информации, поэтому никаких отдельных разрешений не нужно. Кроме того, сторонам не нужны какие-то специфические экономические или бухгалтерские знания. Большинство материалов составляют протоколы допросов и стенограммы записей пленок из кабинетов судей.
НАБУ может повторно будет просить об ограничении времени, если защита подозреваемых будет игнорировать ознакомление с материалами.
Несмотря на то, что следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства, детективы могут повторно инициировать этот вопрос в будущем, если подозреваемые и их адвокаты продолжат игнорировать возможность знакомиться с материалами,
– отметили в ГПК.
Что известно о "пленках Вовка"
- В 2019 году работники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, на которых судьи Окружного админсуда Киева договаривались о конкретных судебных решениях.
- На пленках слышно, как Вовк с коллегами планировали полностью контролировать судебную ветвь власти и влиять на развитие событий в государстве.
- На основе этих пленок судей были привлечены к уголовной ответственности.
- По итогам обысков детективы НАБУ объявили о подозрении председателю Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю председателя суда Евгению Аблову, пяти другим судьям и председателю Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюку.
- Дело расследуют САП и НАБУ.