"Пленки Вовка": ВАКС не ограничил подозреваемым время для ознакомления с материалами

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство НАБУ по делу "пленок Вовка". Ведомство просило ограничить защите судьям ОАСКа сроки на ознакомление с материалами дела.

О таком решении антикоррупционного суда сообщили в ГПК. Полный текст постановления с мотивами судьи обнародуют 14 июля.

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Время на ознакомление дела для "вовчьего суда"

Национальное антикоррупционное бюро предлагало дать защите на ознакомление с материалами еще 5 месяцев. Всего в материалах на судей 220 томов и 4 терабайта информации.

Как отмечают в Центре противодействия коррупции, в деле нет секретной информации, поэтому никаких отдельных разрешений не нужно. Кроме того, сторонам не нужны какие-то специфические экономические или бухгалтерские знания. Большинство материалов составляют протоколы допросов и стенограммы записей пленок из кабинетов судей.

НАБУ может повторно будет просить об ограничении времени, если защита подозреваемых будет игнорировать ознакомление с материалами.

Несмотря на то, что следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства, детективы могут повторно инициировать этот вопрос в будущем, если подозреваемые и их адвокаты продолжат игнорировать возможность знакомиться с материалами,

– отметили в ГПК.

Что известно о "пленках Вовка"