По всій території України – повітряна тривога: існує загроза масованого ракетного удару

По всій території України пролунала повітряна тривога. Негайно вирушайте до укриття та залишайтеся там до відбою. Існує загроза масованого ракетного удару.

Причиною повітряної тривоги став політ літака ДРЛО А-50У. Його ворог підіймає в небо для того, щоб вивідати цілі для удару.

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Ворог готується до масованої атаки

На жаль, росіяни надзвичайно непередбачувані. Тож очікувати на ракетний удар можна у будь-який момент. Так, о 08:30 моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про те, що у небо над Білоруссю підняли літак ДРЛО А-50У. Його задача – виявляти цілі для майбутніх ракетних атак ворога.

Вже о 08:33 моніторингова група Monitor повідомила про зліт ще й МіГ-31К. Нагадуємо, що це ракетоносій "Кинджалів". А ці гіперзвукові ракети Україна просто не має чим збивати. Саме тому й лунають повітряні тривоги, адже ніхто не знає, куди та коли може прилетіти.

Як зазначив глава Одеської ОВА Максим Марченко, у повітрі перебуває авіація ворога, а в морі – ракетоносії "Калібрів". За його словами, окупанти вже здійснили пуски ракет. Тож він попередив, що повітряна тривога буде тривалою та попрохав не ігнорувати сирени, залишаючись в укриттях.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що на бортах літаків стратегічної авіації налічується близько 20 ракет. О 08:40 Monitor додав, що пуски ракет літаками Ту-95МС відбувалися у режимі радіомовчання. Нагадуємо, що ці літаки можуть запускати ракети типу Х-101. Цікаво, що наші військові фіксували уламки цих збитих ракет, виготовлених наприкінці 2022 року. Це свідчить про серйозний дефіцит, але це не означає, що варто розслаблятися.

Глава Дніпропетровської обласної військової ради Микола Лукашук також підтвердив запуск ракет. Він нагадав про правила безпеки. Крім того, закликав не знімати та не викладати у мережу нічого. Мовиться про роботу ППО, прильоти та інше, що може зіграти на руку ворогові.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 08:30 окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За наявною інформацією, повітряні судна загарбників атакували з Волгодонська, що в Ростовській області.

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