На Полтавщині підлітки знущались над 10-річним хлопчиком: за справу взявся омбудсмен

У Зінькові четверо школярів катували 10-річного хлопчика та зняли це на камеру. Розслідування цього випадку взяв під контроль омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Він закликав утримуватися від поширення відеоматеріалів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Лубінця в телеграм.

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Справу бере під контроль омбудсмен

У місті Зіньків Полтавської області стався кричущий випадок: четверо дітей віком 10, 11, 12 і 14 років незаконно утримували та завдавали тілесних ушкоджень своєму 10-річному знайомому. Інцидент стався на території недобудованої споруди.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець доручив своєму представнику в Полтавській області Владиславу Носенку з’ясувати всі деталі події. Носенко зустрівся з батьками постраждалого хлопчика, а також організував у Зіньківській громаді робочу нараду за участю керівництва Полтавської РВА, міської влади, правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу освіти, психологів та адміністрації навчальних закладів, де навчаються діти.

Правоохоронні органи вже відкрили три кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України "Катування", "Виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства" та "Вимагання". Потерпілій стороні надається вся необхідна психологічна та правова допомога.

Омбудсмен наголосив, що поширення відеозаписів із демонстрацією страждань дитини є грубим порушенням її прав та може посилити психологічну травму. Він закликав громадян утриматися від розповсюдження таких матеріалів.

Закликаю всіх дотримуватися прав дитини та утримуватися від поширення матеріалів, які можуть завдати їй шкоди. Якщо вам стало відомо про подібні випадки – негайно повідомляйте правоохоронні органи та відповідні служби,

– наголосив омбудсмен.