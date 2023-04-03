Перехід парафіян з УПЦ МП до ПЦУ: хто має взяти відповідальність за це

Громади самі повинні виступити ініціаторами переходу з лав московської церкви до ПЦУ. Рішення людей та підтримка збоку органів місцевої влади є ключовими для реалізації мирного і безконфліктного переходу.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що інцидент з побиттям військового у Хмельницькому став каталізатором для переходу місцевого храму до ПЦУ.

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СБУ просило не втручатись у перехід парафій

За його словами, суспільство позитивно сприйняло перехід парафії УПЦ МП в Хмельницькому до ПЦУ. Це був очікуваний багатьма момент, якому передував скандал з побиттям військового. Клочок вважає, що цієї ситуації можна було уникнути, якби місцева влада та самі люди були більш активними у питанні переходу до ПЦУ.

"Каталізатором цього процесу стала війна. Військовослужбовець порушив це питання на найвищий щабель розв'язання проблем у громаді, привернув увагу людей. Але, хто повинен цим займатись насправді – голова громади. Саме він повинен ініціювати подібні переходи та проводити роз'яснювальну роботу", – заявив Клочок.

Він додав, що восени 2022 року у ЗМІ з'явився лист від СБУ до голів громад в Україні, у якому мовилось, щоб керівники громад не втручались у перехід парафій з УПЦ МП в ПЦУ. Це було зроблено, щоб не викликати подібні конфлікти, але рішення було хибним.

"Я вважаю, що саме керівники територіальних громад, яким довірили управління громадою її мешканці, повинні ініціювати подібні переходи. Організувати збори, поставити питання на голосування, отримати результат. І тоді ніхто не зможе нам пред'явити міжконфесійну чи міжрелігійну ворожнечу, адже саме цим і займаються московські попи", – наголосив він.

УПЦ МП стали осередками агітації за проросійські партії

Валерій Клочок розповів, що вплив очільників московських церков у деяких громадах залишається дуже великим. Такі церкви стали інструментами політичного впливу, де проводять агітацію.

УПЦ МП стала агітаційною машиною, яка спонукала громадян голосувати за проросійських політиків в Україні. Тому проросійські сили так чіпляються за існування цієї церкви,

– зазначив він.

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