В УПЦ МП вважають цей інцидент провокацією, натомість українців неабияк обурило те, що священники гуртом накинулися на військового. Усе, що відомо про побиття захисника ченцями УПЦ МП читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Представники УПЦ МП побили військового у церкві

В одному з соборів Хмельницького священники накинулися на чоловіка у формі ЗСУ. Депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик повідомив, що військовий, якого побили представники УПЦ МП, – Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт у складі 19 стрілецького батальйону.

Бурлик зазначив, що конфлікт виник, коли захисник запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Очевидці зафільмували все, що відбувалося, на відео, яке потім розлетілося мережею.

На кадрах видно, як один зі священників накинувся на військового з кулаками. На заклик про те, що боєць не може дихати, він не реагував. Інші священнослужителі навіть не думали зупиняти нападника.

За інформацією депутата, на місце події приїхали патрульні. Вони затримали військового за статтею про дрібне хуліганство.

Священники УПЦ МП побили військового: відео

Конфлікт буцімто розпочав військовий

Речниця УПП в Хмельницькій області Вікторія Тимощук розповіла, що під час богослужіння 26-річний чоловік розпочав конфлікт зі священником. Інцидент трапився о 10:20 у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ МП.

Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу Євангелія, вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП,

– зазначила речниця.

Водночас за фактом побиття військового, яке зафіксували очевидці на відео, поліція також відкрила кримінальне провадження. Священника теж нібито звинувачують у хуліганстві.

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В УПЦ МП відреагували на побиття військового

В УПЦ МП заявили, що інцидент, який стався у Хмельницькому, – провокація. Мовляв, чоловік, якого видно на відео, не є військовим і першим напав на священника.

У пресслужбі УПЦ МП також звинуватили депутата Хмельницької облради Віктора Бурлика у тому, що це він "напередодні закликав до провокацій".

Своєю чергою, громадськість неабияк обурилася. Поблизу Свято-Покровського кафедрального собору зібрались близько 50 осіб.

За словами журналістів, люди хочуть почути пояснення, чому представники УПЦ МП побили військового. Священник собору Олександр Рибчинський обіцяв з ними поспілкуватися.

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Священник УПЦ МП написав заяву до поліції

Священник, який напав на військового, вирішив написати заяву до поліції. Мовляв, це на нього напали у Свято-Покровському кафедральному соборі.

Диякон брав Євангеліє в руки й виносив на середину храму для того, щоб прочитати його, і тоді відбувся напад невідомою особою. Коли диякон виходив на кафедру, аби читати Євангеліє, невідомий почав обливати його водою й вибивати з рук Євангеліє. Воно впало на підлогу, це видно на відео, що завірусилось в інтернеті,

– розповів інший священник Олександр Рибчинський.

За його словами, на відео видно, як Євангеліє лежить на підлозі й військовий б'є ченця УПЦ МП. Саме після цього люди нібито втрутились у конфлікт. Рибчинський зауважив, що Артур Ананьєв насправді буцімто "не має ніякого відношення до військової служби".

"Приїхали більше ніж 4 екіпажі поліції. Заяву написав той батюшка, на якого напали, все було оформлено. Ось така відбулась провокація. Коли поліція запитала цього військовослужбовця, чи він має відношення до військової служби, то він сказав, що не має ніякого відношення", – додав Рибчинський.

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У поліції відкрили кримінальне провадження проти постраждалого

Військовослужбовець, який став жертвою побиття, до поліції поки що не звертався. Патрульні приїхали на місце події одразу за викликом вірян УПЦ МП, де склали на нього протокол про адміністративне правопорушення.

Вранці 2 квітня до патрульної поліції надійшло повідомлення, що у церкві Хмельницького на вулиці Кам'янецькій чоловік, зі слів свідків події, вчиняє хуліганські дії: провокує конфлікт, намагається зірвати Богослужіння, розкидає церковні речі. Екіпажу патрульної поліції, що виїхав на місце події, свідки передали чоловіка у військовій формі, який, з їх слів, і вчиняв хуліганські дії у церкві,

– зауважила старша інспекторка пресслужби управління патрульної поліції Хмельниччини.

Згодом, коли у мережі вже з'явилося відео, за фактом зафіксованих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296, тобто "хуліганство".

Начальниця сектору комунікацій ГУ Нацполіції Хмельницької області Інна Глега сказала, що зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події й проводять слідчо-оперативні заходи.

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Міськрада хоче заборонити УПЦ МП користуватися землею

Мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що на позачерговій сесії міськради припинять користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади. Це рішення ініціюють також для обласної та районної рад.

Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці та побиття військового у Хмельницькому, мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати за законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це ФСБешне кубло,

– заявив міський голова.

За його словами всіх, хто бив військового, слід притягнути до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол на захисника, повинні бути звільнені.

"Після таких подій ті священники, які мають хоч частинку українського, зобов'язані негайно вийти з ФСБешної структури", – додав Симчишин.

Варто зауважити, що у мережі згодом з'явилося відео, на якому видно, що священник сам кинув Євангеліє на підлогу – військовий не мав до цього жодного стосунку.

Євангеліє кинув священник: відео