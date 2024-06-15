Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, від’єднають всіх інших споживачів

У нашій енергосистемі продовжує зберігатися складна ситуація. Тому, вже незабаром світло також будуть вимикати споживачам, які проживають біля критичної інфраструктури.

Для справедливого і рівномірного розподілу електроенергії від ліній, що живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Про це в етері телемарафону розповів очільник Держенергонагляду Руслан Слободян.

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Побутових споживачів від'єднають від об'єктів критичної інфраструктури

Як пояснив посадовець, Державна інспекція енергетичного нагляду спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури.

За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів.

Тож Інвентаризація необхідна для того, аби розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів,

– пояснив він.

Наскільки сильно пошкоджена українська енергетика

Він наголосив, що енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення об’єктів енергетики, що постраждали внаслідок ракетно-дронових атак. Але ушкодження надзвичайно великі.

Так, українська енергосистема втратила понад 9 гігаватів високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.

Обсяги відключень напряму залежатимуть від того, скільки об’єктів генерації вдасться відновити за цей час. Якщо вдасться пройти цей період у полегшеному режимі – це буде тільки плюс,

– зазначив Слободян.

Тому, енергетики також готуються до різних сценаріїв.

Наступного тижня ситуація загостриться

Напередодні глава правління НЕК "Укренерго" Кудрицький заявив, що з 15 червня потужність на атомних електростанціях знизиться. А наступного тижня ситуація стане ще гіршою.

Знижену потужність на атомних електростанціях прогнозують усе літо. Енергоблоки почнуть виходити в роботу з осені. Ця потужність буде збільшуватись для того, щоб на зиму досягти свого максимуму.