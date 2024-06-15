От линий, которые питают критическую инфраструктуру, отключат всех остальных потребителей

В нашей энергосистеме продолжает сохраняться сложная ситуация. Поэтому, уже вскоре свет также будут выключать потребителям, которые проживают возле критической инфраструктуры.

Для справедливого и равномерного распределения электроэнергии от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отключены все другие потребители. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

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Бытовых потребителей отключат от объектов критической инфраструктуры

Как пояснил чиновник, Государственная инспекция энергетического надзора совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями осуществляют инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры.

По результатам будет обновлен перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию. По его словам, последнее время в городах, где есть большое количество объектов критической инфраструктуры, больше отключений приходится именно на бытовых потребителей.

Поэтому инвентаризация необходима для того, чтобы разгрузить линии электропередачи, которые питают важные объекты. При этом потребителей, которые могут быть задействованы в графиках почасовых отключений, присоединить к другим линиям.

От линий, которые питают критическую инфраструктуру, должны быть отключены все другие потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, которые не входят в перечень критически важных объектов,

– пояснил он.

Насколько сильно повреждена украинская энергетика

Он отметил, что энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления объектов энергетики, пострадавших в результате ракетно-дронных атак. Но повреждения чрезвычайно большие.

Так, украинская энергосистема потеряла более 9 гигаватт высокоманевренной генерации, которые, очевидно, не удастся полностью восстановить до зимы. Поэтому украинцам надо быть готовыми к отключениям и сложной зиме.

Объемы отключений напрямую будут зависеть от того, сколько объектов генерации удастся восстановить за это время. Если удастся пройти этот период в облегченном режиме – это будет только плюс,

– отметил Слободян.

Поэтому, энергетики также готовятся к различным сценариям.

На следующей неделе ситуация обострится

Накануне глава правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий заявил, что с 15 июня мощность на атомных электростанциях снизится. А на следующей неделе ситуация станет еще хуже.

Пониженную мощность на атомных электростанциях прогнозируют все лето. Энергоблоки начнут выходить в работу с осени. Эта мощность будет увеличиваться для того, чтобы на зиму достичь своего максимума.