Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 12 серпня схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсацію капітальних інвестицій через податки.

Про це повідомив ініціатор законопроєктів, народний депутат України Дмитро Кисилевський, інформує 24 Канал.

Профільний комітет схвалив інтеграцію в українське законодавство успішно застосованого в ЄС механізму компенсації капітальних інвестицій через податки. Далі – розгляд у Раді. Цього закону чекають усі промисловці. Він стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні,

– відзначив Дмитро Кисилевський.

Авторами законопроєктів №13414 та №13415 є народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець – загалом 55 депутатів з різних фракцій і груп.

Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів суміжної інфраструктури;

Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їхнє будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

Витрати на придбання виробничого обладнання;

Витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки:

Податок на прибуток;

Імпортний ПДВ на обладнання;

Імпортне мито на обладнання;

Податок на майно;

Земельний податок.

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:

Від 100 тисяч євро до 1 мільйона євро – 70%;

Від 1 мільйона євро до 20 мільйонів євро – 50%;

Від 20 мільйонів євро до 50 мільйонів євро – 30% інвестицій.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме для інвестицій чинних підприємств, а не тільки нових.

Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість.

Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів "5-7-9", грантів 8 мільйонів гривень на обладнання і 16 мільйонів гривень на відновлення, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями (від 12 мільйонів євро), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.