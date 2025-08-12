Налоговый комитет поддержал законопроекты о компенсации капитальных инвестиций через налоги
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 12 августа одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, которые предусматривают компенсацию капитальных инвестиций через налоги.
Об этом сообщил инициатор законопроектов, народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский, информирует 24 Канал.
Профильный комитет одобрил интеграцию в украинское законодательство успешно примененного в ЕС механизма компенсации капитальных инвестиций через налоги. Далее – рассмотрение в Раде. Этого закона ждут все промышленники. Он станет еще одним инструментом политики "Сделано в Украине,
– отметил Дмитрий Кисилевский.
Авторами законопроектов №13414 и №13415 являются народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец – всего 55 депутатов из разных фракций и групп.
Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через собственные налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации подлежат:
- Расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;
- Расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;
- Расходы на приобретение производственного оборудования;
- Расходы на приобретение земельного участка.
Частичная компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги:
- Налог на прибыль;
- Импортный НДС на оборудование;
- Импортная пошлина на оборудование;
- Налог на имущество;
- Земельный налог.
Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:
- От 100 тысяч евро до 1 миллиона евро – 70%;
- От 1 миллиона евро до 20 миллионов евро – 50%;
- От 20 миллионов евро до 50 миллионов евро – 30% инвестиций.
Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать для инвестиций действующих предприятий, а не только новых.
Политика развития украинских производителей "Сделано в Украине" была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает программы поддержки бизнеса с фокусом на перерабатывающую промышленность.
В частности, для содействия привлечению инвестиций реализуются программы доступных кредитов "5-7-9", грантов 8 миллионов гривен на оборудование и 16 миллионов гривен на восстановление, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями (от 12 миллионов евро), упрощение изменения целевого назначения земли, страхование инвестиций от военно-политических рисков.