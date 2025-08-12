Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 12 августа одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, которые предусматривают компенсацию капитальных инвестиций через налоги.

Об этом сообщил инициатор законопроектов, народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский, информирует 24 Канал.

Профильный комитет одобрил интеграцию в украинское законодательство успешно примененного в ЕС механизма компенсации капитальных инвестиций через налоги. Далее – рассмотрение в Раде. Этого закона ждут все промышленники. Он станет еще одним инструментом политики "Сделано в Украине,

– отметил Дмитрий Кисилевский.

Авторами законопроектов №13414 и №13415 являются народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец – всего 55 депутатов из разных фракций и групп.

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через собственные налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. В частности, компенсации подлежат:

Расходы на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

Расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;

Расходы на приобретение производственного оборудования;

Расходы на приобретение земельного участка.

Частичная компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги:

Налог на прибыль;

Импортный НДС на оборудование;

Импортная пошлина на оборудование;

Налог на имущество;

Земельный налог.

Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:

От 100 тысяч евро до 1 миллиона евро – 70%;

От 1 миллиона евро до 20 миллионов евро – 50%;

От 20 миллионов евро до 50 миллионов евро – 30% инвестиций.

Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать для инвестиций действующих предприятий, а не только новых.

Политика развития украинских производителей "Сделано в Украине" была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает программы поддержки бизнеса с фокусом на перерабатывающую промышленность.

В частности, для содействия привлечению инвестиций реализуются программы доступных кредитов "5-7-9", грантов 8 миллионов гривен на оборудование и 16 миллионов гривен на восстановление, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями (от 12 миллионов евро), упрощение изменения целевого назначения земли, страхование инвестиций от военно-политических рисков.