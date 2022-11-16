Забив чоловіка кулаками, а жінку порізав скальпелем: подвійне вбивство на Одещині

На Одещині 11 листопада трапилося подвійне вбивство. Чоловік жорстоко вбив двох своїх знайомих.

Наступного ранку односелець знайшов тіла жінки та чоловіка віком 39 та 56 років у їхньому будинку. Саме він викликав медиків та поліцейських.

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Чоловік жорстоко вбив знайомих

Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні ввечері у загиблих був їхній знайомий із сусіднього села. Під час розмови між чоловіками раптово виник конфлікт.

Гість накинувся на господаря будинку з кулаками й забив його до смерті. Жінка прокинулася та стала свідком вбивства.

Зловмисник це помітив та порізав її скальпелем, який знайшов у будинку. Внаслідок важких ушкоджень вона також померла. Після цього чоловік пішов геть.

Чоловік вбив двох своїх знайомих:

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Правоохоронці проводять розслідування

Поліцейські вилучили з місця події скальпель та інші важливі для слідства речі. За кілька годин вони встановили та затримали зловмисника, який перебував у себе вдома в сусідньому селі.

У чоловіка вилучили одяг та взуття з біологічними слідами. Правоохоронці скерували усі речові докази на експертизу, а затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням. На час досудового розслідування підозрюваного помістили під варту,

– розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Олег Шпитко.

Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.

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