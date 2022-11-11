В Офісі генпрокурора зазначили, що на деокупованих територіях Херсонської області прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини російських військових щодо цивільних.

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На Херсонщині знайшли тіла жертв окупантів

Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району правоохоронці знайшли людські рештки. Вони лежали у погребі.

За попередніми даними, тіла належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації. При первинному огляді скелетованих трупів експерти виявили травми – переломи кісток черепа.



Правоохоронці знайшли людські рештки / Фото Херсонської облпрокуратури

Рештки загиблих скерували для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та очевидців злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Досудове розслідування триває.

Зверніть увагу! Контрнаступ ЗСУ на Півдні продовжується. У ГУР Міноборони вже підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. Наразі в місті проводять зачистку, тож цивільних просять залишатись вдома.



Тіла скерували на експертизу / Фото Херсонської облпрокуратури

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